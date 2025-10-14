El Gobierno cataloga de "trágico accidente" el atropello mortal a una niña de un año en El Palmar de Troya (Sevilla)

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández,en imagen de archivo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha catalogado de "trágico accidente" el atropello mortal a una niña de un año en El Palmar de Troya (Sevilla), al tiempo que ha señalado que no se han hallado ningún tipo de restos de sustancias en las distintas pruebas realizadas al conductor de la furgoneta.

En declaraciones a los medios durante su visita a las actuaciones que desarrolla el Ayuntamiento de Estepa financiadas por el Gobierno de España con fondos Next Generation-EU, el delegado ha suscrito las declaraciones de la Guardia Civil producidas esta mañana, señalando que "parece a todas luces que es un accidente", que "lamentablemente" produjo la muerte de una niña.

Estas declaraciones se producen después de que el Instituto Armado haya informado de que investiga como accidental el atropello y por el que se han iniciado diligencias.

El suceso tuvo lugar en una explanada de la basílica perteneciente a la Iglesia Palmariana, una vez finalizada la procesión extraordinaria organizada por sus rectores en torno a las 23,30 horas.

Al lugar de los hechos se movilizó un indicativo de Tráfico y otro de la Patrulla Territorial; también acudió una ambulancia del 061, si bien los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento de la niña.

La Iglesia Palmariana, fundada en 1978 por Clemente Domínguez y Gómez, quien se declaró Papa asumiendo el nombre de Gregorio XVII, celebraba este domingo una inusual jornada de puertas abiertas y una procesión extraordinaria con la salida de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada.