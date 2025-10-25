El Gobierno "confía en acabar antes de 2035" la ampliación del Bellas Artes de Sevilla mientras Vox habla de "abandono"

Archivo - El consejero Ernest Urtasun y la consejera Patricia del Pozo, en el claustro mayor del Museo de Bellas Artes de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla sigue sin tener fecha oficial de inicio. Sin embargo, el Gobierno central confía en "poder terminar las obras antes de 2035". Unas declaraciones realizadas después de que Vox haya acusado de "abandono" al ministro Urtasun al atribuir ese año con el del final del proyecto.

Según fuentes del Ministerio de Cultura consultadas por Europa Press, la respuesta al grupo parlamentario de Vox en el Congreso sobre el proyecto no fechaba 2035 como el año del "fin de las obras", sino que asegura que "estará listo para esa fecha".

En esta línea, fuentes de la Junta de Andalucía, consultadas por esta agencia, han asegurado que se esta trabajando para licitar la ampliación "a la mayor brevedad posible" y que es "imposible fijar plazos" mientras se está redactando el proyecto. Ambas administraciones insisten en el "compromiso" para sacar adelante las obras tal y como dieron a conocer el pasado mes de julio.

Por su parte, Vox ha criticado el "abandono" del proyecto y ha asegurado que la respuesta fecha en 2035 el "fin de la obras", algo que niega el ministerio. "Sevilla es uno de los pilares de la cultura española, y su arte forma parte también del legado español en América. Lo que ha hecho el ministro Urtasun es una vergüenza", ha expresado la diputada del partido en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero.

El Palacio de Monsalves y la antigua Biblioteca Pública de la calle Alfonso XII acogerán la ampliación del Museo, tras su rehabilitación y acondicionamiento. Las obras irán a cargo del presupuesto del Ministerio de Cultura.