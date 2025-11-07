El Gobierno homenajea en Sevilla a las víctimas del campo de concentración Los Merinales en el centenario de Bellavista

Acto de homenaje a las víctimas del campo de concentración de Los Merinales, en el centenario barrio de Bellavista. - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y la directora general de Atención a las Víctimas, Zoraida Hijosa, han participado este jueves en el homenaje a los presos del campo de concentración de Los Merinales, en el marco de los actos del centenario del barrio de Bellavista, de modo que "reafirma el compromiso del Ejecutivo con la memoria democrática y con la reparación moral de las víctimas del franquismo".

Durante el acto, 46 familias descendientes de represaliados en el citado campo de concentración han recibido la declaración de reconocimiento y reparación personal emitida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. "Bellavista simboliza el valor de la democracia y hoy la reivindicamos como un referente en políticas de memoria", ha expresado Toscano durante el acto.

En su intervención, Zoraida Hijosa ha expresado "el orgullo del Gobierno de España de acompañar a Bellavista en este homenaje a la verdad, la justicia y la reparación", al tiempo que ha subrayado que "la memoria democrática no es solo recordar el pasado, sino garantizar un futuro basado en los valores de libertad, igualdad y dignidad humana".

El homenaje, organizado por el Área Social del 'Centenario de Bellavista', ha incluido una visita al antiguo campo de concentración y un encuentro vecinal en la Plaza del Retiro, en el que han participado el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez; el presidente de la Asociación Centenario Bellavista, Joaquín Nieto; representantes de la Asociación Memorialista de Sevilla; la investigadora del CSIC, Laura Muñoz-Encinar; la politóloga Virginia Linde, y alumnado del IES Bellavista.

Además, como se destaca en la nota de prensa, durante la jornada se han leído poemas del poeta Marcos Ana, se ha realizado una ofrenda floral y una suelta de palomas en recuerdo de las víctimas, y se ha celebrado una mesa redonda sobre el legado del Canal de los Presos y su influencia en la historia del barrio.

Al respecto, el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha remarcado que el homenaje a las víctimas del franquismo es "una obligación moral y un mandato democrático". En este sentido, "preservar su memoria es preservar nuestra democracia", y ha reiterado que el Gobierno continuará impulsando las políticas de memoria "con el mismo compromiso y respeto hacia quienes padecieron persecución y represión por motivos ideológicos o políticos".

TRABAJOS EN LA FOSA MONUMENTO

El pasado 30 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó una concesión directa de 200.000 euros al Ayuntamiento de Sevilla para la exhumación de la Fosa Monumento del cementerio de San Fernando, junto con 150.000 euros a la Diputación para otras intervenciones en el mismo ámbito.

La Fosa Monumento, donde se estima que reposan los restos de unas 2.600 víctimas de la represión franquista, forma parte de un protocolo conjunto de actuación financiado al 25% por el Gobierno de España, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, en continuidad con los trabajos realizados en la fosa de Pico Reja, donde se recuperaron 1.786 restos.