El Gobierno municipal de Sevilla aprueba el nuevo modelo de limpieza de los colegios con casi 400 trabajadores

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Educación y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, ha anunciado este miércoles la aprobación en Junta de Gobierno Local del nuevo contrato del 'Plan Colegios Limpios'.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el contrato contempla, como mínimo, 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores de contrato. En total, los tres lotes suman 1.087.232 horas anuales mínimas de prestación del servicio, con refuerzo específico en periodos no lectivos.

El Ayuntamiento ha indicado que actualmente dispone de 474 empleados adscritos al servicio de limpieza en 250 edificios municipales, de los cuales 108 son centros educativos. Esta distribución arroja una media aproximada de 1,9 empleados por edificio, "una cifra claramente insuficiente para atender las necesidades específicas, intensivas y diferenciadas que requieren los colegios públicos".

Con el nuevo plan, el Consistorio ha asegurado que pasaran los colegios a tener un mínimo de 3,6 trabajadores de limpieza por colegio de media y 2,8 en el resto de edificios municipales.

Por su parte, Gastalver ha destacado que el nuevo plan "supone un cambio estructural en la forma de entender y prestar el servicio, apostando por más personal, más medios técnicos, mayor control de calidad y una organización más eficiente. En definitiva, se cambia la fregona por fregadoras última generación"

"Por primera vez, todos los colegios contarán con un limpiador también en horario de mañana, algo que hasta ahora no ocurría. Esto permitirá garantizar el mantenimiento higiénico continuo durante toda la jornada escolar", ha subrayado la delegada.

El ámbito temporal del contrato se divide en dos grandes periodos. El primero comprende el periodo lectivo, del 1 de septiembre al 30 de junio, con un total de 201 días de prestación. El servicio continuará también en periodos no lectivos como verano, Semana Santa y Navidad.

El Ayuntamiento ha afirmado que la limpieza ordinaria se realizará todos los días lectivos en turnos de mañana y tarde, preferentemente en horario diurno, e incluirá tareas con frecuencias diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, adaptándose a imprevistos o cambios en el uso de los espacios.

Asimismo, se llevarán a cabo limpiezas generales en profundidad al inicio, mitad y final del curso, coincidiendo con los periodos no lectivos. En verano, el servicio contará con al menos tres cuadrillas móviles -una por lote- durante 38 días hábiles, que atenderán tanto centros con actividad como trabajos complejos de abrillantado, encerado, limpieza de cristales exteriores, cubiertas, rejas y pistas deportivas.

El contrato también contempla limpiezas especiales de carácter extraordinario ante emergencias como obras menores, incendios, vandalismo o fenómenos meteorológicos, garantizando una actuación en un plazo máximo de tres horas desde el aviso en caso de urgencia.

SUPERVISIÓN Y MAQUINARIA MODERNA

El Ayuntamiento ha indicado que cada lote contará con un director y tres encargados encargados de velar por la correcta ejecución del servicio. Asimismo, se implantará un sistema de valoración y control de calidad que permitirá disponer de información constante para mejorar de forma continua la prestación.

Como novedad, la empresa adjudicataria deberá disponer de una aplicación informática de gestión accesible desde smartphone, en la que se registrarán diariamente los servicios realizados, los centros atendidos, empleados y horarios, así como el control semanal de herramientas y productos disponibles.

El Consistorio ha señalado que la aplicación permitirá "generar estadísticas por periodos y facilitará toda la información requerida por el Responsable del Contrato". Para garantizar la supervisión e inspección, cada lote dispondrá como mínimo de un vehículo turismo y dos furgonetas para transporte de material y maquinaria, todos ellos con una antigüedad máxima de cinco años.

Por otro lado, el nuevo modelo incorpora maquinaria específica en cada centro educativo, según el Ayuntamiento, "cada colegio contará, como mínimo, con una fregadora eléctrica y una sopladora".

Asimismo, habrá una hidrolimpiadora eléctrica de alta presión por cada diez centros y una enceradora eléctrica por cada diez centros. Toda la maquinaria deberá cumplir la normativa vigente en materia de seguridad, higiene y marcado CE, no superar los cinco años de antigüedad y mantenerse en perfecto estado durante toda la vigencia del contrato.

"Estamos modernizando el servicio con maquinaria que no existía hasta ahora en nuestros colegios. Esto no solo mejora la eficacia y eficiencia del trabajo, sino también la ergonomía y las condiciones laborales del personal", ha afirmado Gastalver.

La maquinaria podrá adaptarse de mutuo acuerdo con el Responsable del Contrato para mejorar la eficacia del servicio sin coste adicional para el Ayuntamiento, manteniéndose siempre actualizada conforme a la normativa de seguridad, salud y protección medioambiental.

"Con el Plan Colegios Limpios apostamos por un modelo moderno, profesionalizado y sometido a control permanente. Nuestro objetivo es claro: ofrecer a la comunidad educativa de Sevilla centros públicos más limpios, más seguros y mejor atendidos", ha concluido la delegada.