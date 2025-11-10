Gobierno trabaja en la limpieza de la AP-4 en Sevilla, en el arroyo de Las Pájaras, para prevenir futuras inundaciones

Obras de limpieza y mejora hidráulica en la AP-4 a la altura del arroyo de Las Pájaras en Sevilla. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado este lunes las actuaciones de limpieza y mejora hidráulica ejecutadas bajo la autopista AP-4, sobre el arroyo de Las Pájaras, en Sevilla con el objetivo de evitar posibles desbordamientos e inundaciones ante la llegada de la temporada de lluvias.

Según un comunicado remitido por la administración, las actuaciones han sido promovidas por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tras los episodios de inundaciones registrados en marzo de 2025 por los que se cortó la circulación en la autopista. La intervención tiene una duración de tres semanas y cuenta con una financiación en torno a 100.000 euros entre ambas partes.

Por su parte, Toscano ha destacado que los trabajos "permiten recuperar" las dimensiones iniciales del cauce del arroyo bajo la AP-4. "Se reduce de manera significativa el riesgo de desbordamientos y de posibles afecciones a la infraestructura", ha subrayado.

Las actuaciones han consistido en la excavación y transporte de lodos y sedimentos acumulados en el cauce del arroyo, retirando el material arrastrado por anteriores avenidas. También se ha trabajado en la retirada de material bajo la estructura de la autopista, mediante maquinaria ligera adaptada al espacio reducido, para mejorar el flujo del agua y evitar la acumulación de sedimentos.

Con estas intervenciones, se consigue el aumento de la capacidad del cauce, rebajando la cota 1,2 metros y ampliando su anchura hasta los 7 metros.

A finales de octubre de 2024, las fuertes lluvias en la zona de las Campiñas sevillana y gaditana provocaron la rotura de la mota del arroyo de Las Pájaras, ocasionando una primera inundación en los márgenes de la AP-4. Aunque se realizó una reparación provisional, las lluvias intensas de marzo de 2025 volvieron a romper la mota, con el consiguiente corte de tráfico en ambas calzadas de la autopista.

Posteriormente, la CHG llevó a cabo una reparación de emergencia, reforzando la mota con material granular y sacas de contención, en colaboración con los servicios de conservación de la autopista.