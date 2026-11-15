Gómez de Celis(Sevilla):"El PSOE garantizará la cita con el médico de cabecera en un plazo máximo de 48 horas"

Carrera por Sevilla con militantes socialistas aficionados al running. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha asegurado que el objetivo principal de cara a las Elecciones Generales del 29 de noviembre es "comprometernos con el bienestar de la ciudadanía".

En una atención a medios en Sevilla, antes de iniciar una carrera de ocho kilómetros por la capital con militantes socialistas aficionados al running, Rodríguez Gómez de Celis ha explicado que "el próximo gobierno socialista financiará líneas directas y específicas para hacer posible el objetivo de garantizar cita en la atención primaria en 48 horas, evaluando la incidencia de estas medidas en cada comunidad".

Al hilo, el candidato ha advertido de que "desgraciadamente en Andalucía esto no se aplica y es casi imposible conseguir cita con el médico de familia antes de 15 días". Así, Gómez de Celis ha lamentado el "empobrecimento de la atención sanitaria en Andalucía, donde todavía hay mujeres que sufren las consecuencias de la crisis del cribado de cáncer de mama y donde el Gobierno andaluz sigue sin dar explicaciones".

En concreto, la iniciativa 'CorremosXSevilla' ha partido de la sede provincial socialista y los corredores han transitado por los barrios de Nervión, Santa Clara hasta llegar a Sevilla Este, donde han participado en una jornada de convivencia en la agrupación socialista de Alesto.

Por último, "con esta iniciativa queremos proyectar y simbolizar la búsqueda del bienestar de los ciudadanos. También simboliza la fuerza de la gente para el que 29N gane la esperanza y el progreso en nuestro país", ha concluído.