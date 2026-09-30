La granadina Marina Heredia revela en la Bienal de Sevilla seis siglos de historia gitana con la música de la ROSS

Ensayo abierto y encuentro con Marina Heredia y la ROSS para presentar su espectáculo ‘¡En libertad! El camino de los gitanos’, en el Maestranza - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un camino trazado a lo largo de seis siglos llega este jueves, 1 de octubre, a la Bienal de Flamenco de Sevilla, de la mano de Marina Heredia, quien recorre la historia y la memoria del pueblo gitano en '¡En libertad! El camino de los gitanos', una creación que reunirá en el Teatro de la Maestranza a la cantaora granadina y a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS).

La obra, que nace con motivo del VI centenario de la llegada documentada del pueblo gitano a la península ibérica, ha sido construida a partir de un profundo proceso de investigación y, en esta ocasión, contará con la colaboración de varios artistas invitados: Juan Fernández, Jaime 'El Parrón', Eva Yerbabuena, David Dorantes y Ezequiel Montoya.

Como ha explicado el director de la Bienal, Luis Ybarra, tras el ensayo abierto celebrado en el citado teatro, "Marina Heredia está llamada a ser una de las voces flamencas y gitanas de referencia. Coincidiendo con el VI centenario de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica y, además, con el 50 aniversario del disco 'Persecución', de Juan Peña El Lebrijano, la Bienal ha decidido contar con este concierto de un fortísimo carácter narrativo".

En este sentido, ha añadido, "me resulta especialmente atractivo por tres motivos. En primer lugar, por la historia que recoge. El relato: el camino de los gitanos. Una historia, y un patrimonio, poco señalado. En segundo lugar, porque Marina, tan acostumbrada a cantar a Falla, entre otros autores, con orquesta, emprende una senda con mucho por explorar: la creación de música flamenca que nace para lo sinfónico. Y, por último, por los invitados que reúne en escena para contar este "fascinante periplo".

Por su parte, Heredia ha explicado que "ha sido un proceso creativo largo e intenso, con momentos tristes y otros muy alegres, que me ha hecho mucha mella por el tema del que estamos hablando. Tenía algunos conocimientos sobre la historia de los gitanos y las penurias que hemos pasado, pero hasta que no te sumerges en un trabajo así no eres realmente consciente de todo lo que hay detrás".

"He tenido la suerte de contar con un equipo humano maravilloso, tanto en lo musical como en lo teórico, y hemos procurado que todo lo que cantamos esté apoyado en documentos y verdades contrastadas", ha añadido la cantaora granadina.

El proyecto comenzó a tomar forma en 2023, durante una residencia artística desarrollada por la artista junto a la Duisburger Philharmoniker en Alemania. A partir de aquel trabajo nació el núcleo sinfónico de una propuesta que se ha ido ampliando hasta convertirse en una creación que combina música, investigación y narración. El resultado tendrá también continuidad en forma de disco, pero la artista ha querido llevar primero este trabajo a los escenarios y compartirlo en directo.

La propuesta articula cantes flamencos, composiciones sinfónicas y una dimensión narrativa que permite recorrer diferentes momentos de este viaje. El repertorio incluye piezas como 'Mi alma al mundo', 'Los lunares bailan', 'Pesadilla', 'Nana', 'En libertad', 'Tangos', 'Nuestra sangre', 'Tras una gota de agua', 'A Manolete', 'Mi rezar cantando', 'La nieve de los años' y 'Juan el Egiptano'.

La narración y la voz dramática de Juan Fernández acompañan este recorrido, aportando una dimensión teatral a una propuesta que busca convertir la memoria en materia artística. Junto a Marina Heredia, que estará al frente del cante, participan Jaime Heredia 'El Parrón' a la voz, José Quevedo 'Bolita' a la guitarra, Pablo Suárez al piano y Pakito González a la percusión.

Completan el elenco Manuela Moya, Carmela Gil, Diego Montoya y Curro Soto en las palmas y los coros. La incorporación de la ROSS amplía el diálogo entre la tradición flamenca y el lenguaje sinfónico y sitúa esta historia colectiva en un espacio de creación contemporánea.

TRAYECTORIA LIGADA A LA APERTURA DEL FLAMENCO

Nacida en Granada en 1980 en una familia de tradición flamenca, Marina Heredia comenzó a subir a los escenarios desde niña de la mano de su padre, el cantaor Jaime 'El Parrón'. Desde entonces, su trayectoria se ha caracterizado por la búsqueda de nuevos caminos para el cante y por su colaboración con artistas de diferentes disciplinas y procedencias.

A lo largo de su carrera ha trabajado junto a nombres como María Pagés, Eva Yerbabuena, Blanca Li, José María Gallardo o Mauricio Sotelo, además de participar en proyectos que han llevado su voz a ámbitos como la ópera, la música sinfónica y la danza.

Su trayectoria internacional la ha llevado también a escenarios y festivales como el Grec de Barcelona, el Festival de Otoño de Madrid, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Nîmes o Nueva York.

Marina Heredia fue la primera cantaora flamenca en actuar en el Auditorio Nacional de la Música de Madrid, en 2009, y su trayectoria ha recibido reconocimientos como el Premio Andalucía Joven de las Artes, el Giraldillo al Cante de la Bienal de Flamenco en 2016, la Medalla de Honor de la Fundación Rodríguez-Acosta y el título de Hija Predilecta de la Provincia de Granada.