La 'Hacienda encantada' de La Rinconada (Sevilla) alcanza su décima edición con especial protagonismo para la música

LA RINCONADA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

La 'Hacienda encantada', el "programa estrella" del área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) que, durante dos semanas, ofrece al público diez espectáculos "donde prima la calidad de las propuestas" para que cada noche "sea única e irrepetible". Diez ediciones cumple esta iniciativa que, "bajo las noches estrelladas", convierte el patio de la Hacienda Santa Cruz en un escenario "donde pasan cosas extraordinarias".

La presentación del programa ha tenido lugar en los jardines de este espacio singular, "parte fundamental del patrimonio del municipio", que ha contado con la presencia de la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, así como, una representación de artistas participantes en esta edición, como Helena Amado de O SISTER!; el guitarrista Manuel Herrera; el artista Juan Luis Corriente de Cía. Proyecto Corriente; la cantante Louis G. y la gestora cultural Amparo Rodríguez en representación de IO, informa en una nota de prensa.

"Os invitamos a que disfrutéis de la 'Hacienda encantada' que se ha convertido en el "plato fuerte" del verano cultural, no solo en La Rinconada, sino en la provincia de Sevilla, "que reivindica nuestra ciudad como capital cultural de la provincia". "Este año trae una oferta multicultural, especialmente centrada en la música, en el flamenco, en el jazz, en la fusión y también en las artes escénicas, ofreciendo propuestas innovadoras, exquisitas, sugerentes y para el disfrute de todos los públicos".

Las entradas para todos los espectáculos, que comienzan a las 22,00 horas, pueden adquirirse a partir del 30 de junio a través de la web: 'entradas.larinconada.es' o bien en el Centro Cultural de La Villa, de lunes a viernes de 10 a 13 horas y desde una hora antes en taquilla de la Hacienda. El precio de la entrada es de cinco euros y el abono al programa completo, 40 euros.

Junto a O SISTER!, Alicia Camiña 4TET ofrece un viaje musical "único" con su concierto de jazz fusión. Este evento especial presentará composiciones originales de su álbum 'Somewhere in My Dream', así como improvisaciones y versiones de clásicos del jazz fusión.

FLAMENCO Y DUENDE

'Illusio' es un viaje "apasionante" a través de la "rica diversidad" del flamenco, con la guitarra solista como eje central. Inspirado en la "gloriosa época" de la guitarra flamenca de los años 90 del siglo pasado, este proyecto busca capturar esa esencia mágica y combinarla con la frescura y vitalidad del joven intérprete, presentando sus primeras composiciones originales.

El espectáculo destaca por la técnica y la pasión de Manuel Herrera hijo, ofreciendo una propuesta innovadora que respeta las raíces del flamenco mientras introduce elementos de la guitarra contemporánea.

Perrate (Tomás Fernández Soto, antes 'Tomás de Perrate', 1964) será el protagonista el 23 de julio . Descendiente de una de las grandes dinastías gitanas del cante flamenco, la de los 'Perrate' de Utrera. 'Tres golpes_redux' es "la apuesta radical" de Perrate por el presente de su apellido. Se trata, en su origen, de un fandango callejero de Los gaiteros de San Jacinto, un grupo colombiano en la tradición de la música africana que llevaron los esclavos y tantos libertos de la zona del Pacífico.