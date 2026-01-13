Herida con lesiones graves una ciclista tras ser atropellada por un vehículo en el Paseo de las Delicias en Sevilla

Accidente en el Paseo de las Delicias de Sevilla - EMERGENCIAS SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 13 enero 2026 16:46
SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una ciclista ha resultado herida este martes tras ser atropellada por un vehículo en el Paseo de las Delicias a la altura de Glorieta de los Marineros, sentido Avenida de la Palmera.

La mujer ha sido trasladada a un centro hospitalario con heridas graves, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press.

El atropello ha tenido lugar a las 15,15 horas y ha provocado el varios desvíos de tráfico en la zona. La circulación se ha recuperado con normalidad a partir de las 16,15 horas.

