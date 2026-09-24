Herido un motorista tras chocar contra el tranvibús en Sevilla Este, segunda colisión con el TB1 en una semana

Archivo - Un vehículo del tranvibús estacionado. Archivo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido en la mañana de este jueves, 24 de septiembre, tras chocar contra el tranvibús en la avenida Alcalde Luis Uruñuela en el barrio de Sevilla Este, el segundo accidente por colisión relacionado con la línea TB1 en menos de una semana.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 8,45 horas de la presente jornada, cuando varios testigos alertaban de la colisión a la altura de la urbanización Las Góndolas, incidiendo en que el motorista podría haber resultado herido.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y sanitarios del 061. Por el momento, no ha trascendido información sobre la evolución del estado de salud del afectado.

Cabe mencionar que el pasado 18 de septiembre un vehículo impactaba contra el tranvibús. Un usuario de Tussam resultaba herido de carácter leve, al presentar una contusión en la muñeca.