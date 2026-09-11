Herido un motorista tras sufrir una caída en la avenida Ramón y Cajal de Sevilla capital

Archivo - Sala regional de 112 Andalucía. Imagen de archivo. - 112 - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre el herido ni sobre la gravedad de sus lesiones, tras sufrir una caída este viernes en Sevilla capital.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el suceso ha tenido lugar en torno a las 21,10 horas en la avenida Ramón y Cajal, a la altura de su confluencia con la calle Beatriz de Suabia.

La sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local, cuyos efectivos se han desplazado hasta el lugar.