El Hospital San Juan de Dios de Bormujos (Sevilla) consolida su proyecto docente con más de 400 alumnos y residentes

Archivo - El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE - Archivo

BORMUJOS (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

Más de 400 estudiantes y residentes han realizado su formación durante 2025 en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, consorcio participado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, una cifra que refleja el crecimiento de un proyecto docente que ya abarca estudios universitarios, formación profesional y formación sanitaria especializada.

Según ha detallado la Consejería en una nota de prensa, durante el año pasado el hospital formó a 64 especialistas internos residentes de medicina y enfermería, y a 337 estudiantes de grados y ciclos formativos que realizaron sus prácticas y estancias formativas en los distintos servicios del centro.

De esta manera, el hospital ha ampliado en los últimos años su actividad docente a otras disciplinas sanitarias, entre ellas la Medicina. Uno de los principales hitos del pasado curso fue precisamente la incorporación de los primeros estudiantes del Grado en Medicina de la Universidad Loyola, que realizaron las prácticas formativas de su tercer año en distintos servicios asistenciales del hospital de Bormujos.

A este avance se sumará el curso 2027/2028 la llegada de alumnado del Grado en Medicina de la Universidad CEU Fernando III, ampliando la colaboración del hospital con las instituciones universitarias y consolidando un proyecto docente que aspira a ser referente para nuevas generaciones de profesionales de la Medicina.

Asimismo, se ha acordado la incorporación como estudiantes en prácticas de alumnado procedente del grado de Fisioterapia de las universidades Loyola y CEU y del grado de Farmacia de estas mismas universidades y de la Universidad de Sevilla.

Esta apuesta se ha enmarcado en un proceso que en los últimos años ha visto crecer el volumen de estudiantes y profesionales que se forman en este centro perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios e integrado en la sanidad pública a través del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe.

Este crecimiento ha sido fruto del compromiso del hospital con la docencia y de su estrecha colaboración con numerosas instituciones educativas públicas y privadas. Entre las que han destacado el Campus Docente y de Investigación en Ciencias de la Salud San Juan de Dios de Bormujos, situado justo enfrente del hospital, centro donde se imparte el grado de Enfermería y varios ciclos de formación profesional gestionados por la Orden Hospitalaria bajo la guía de los valores humanistas de San Juan de Dios.

UBICACIÓN DEL CAMPUS Y RELACIÓN CON EL HOSPITAL

La ubicación de este campus y su alianza con el hospital favorecen la relación cotidiana entre actividad asistencial, formación e investigación, facilitando la generación de sinergias entre profesionales del hospital, alumnado y equipos docentes, y permitiendo conectar de forma directa el aprendizaje académico con la práctica clínica.

En este sentido, en 2025 el centro acogió a 337 estudiantes en prácticas universitarias y de Formación Profesional. De ellos, 126 cursaron estudios universitarios de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Trabajo Social, procedentes de instituciones como la Universidad Loyola, el Centro Universitario de Enfermería San Juan de Dios-Universidad de Sevilla o la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios-Universidad Pontificia Comillas.

Los 211 estudiantes restantes realizaron prácticas de formación profesional: 92 de ciclos de grado medio, entre ellos TCAE, Gestión Administrativa, Informática y Farmacia y Parafarmacia, y 119 de ciclos de grado superior, en especialidades como Imagen para el Diagnóstico, Laboratorio Clínico, Anatomía Patológica, Documentación Sanitaria, Administración y Finanzas, Electromedicina, Prevención de Riesgos Laborales y Mantenimiento.

Además, durante 2025 el hospital amplió su oferta de formación especializada, con nuevas plazas en las especialidades de Urología y de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria, que elevan a 21 las plazas acreditadas: dos de Medicina Interna, dos de Cirugía Ortopédica y Traumatología, una de Medicina Intensiva y una de Urología; además de 13 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria y cuatro de Enfermería Familiar y Comunitaria, estas últimas en colaboración con la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria junto al Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte.

Mientras que la formación sanitaria especializada ha formado parte de la actividad del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe desde 2008. En estos años, el centro ha ido incrementando su oferta de plazas, alcanzando en 2025 los 64 especialistas internos residentes completando su formación en el hospital.

EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Con una plantilla de mil profesionales, este centro ha ofrecido un entorno que facilita la integración de estudiantes y residentes en los equipos asistenciales, combinando la adquisición de competencias clínicas con un modelo de atención centrado en la persona, inspirado en los valores de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Además de la actividad docente que se realiza en las distintas unidades asistenciales, los residentes han realizado rotaciones en atención primaria y en el Hospital Universitario Virgen del Rocío para adquirir competencias que complementan la cartera de servicios del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.

Del mismo modo, el hospital mantiene acuerdos docentes con otros centros públicos, como los hospitales Valme, Infanta Elena, Virgen Macarena o Virgen del Rocío, para recibir residentes que se formen en ámbitos y técnicas específicas, como aparato musculoesquelético, medicina de urgencias y emergencias o cirugía laparoscópica.