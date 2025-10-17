Huévar del Aljarafe (Sevilla) obtiene un millón de euros de la Diputación para ampliar y modernizar el Ayuntamiento

Proyecto de ampliación del Consistorio de Huévar del Aljarafe (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla) ha avanzado en su proyecto de ampliación de la Casa Consistorial tras recibir una subvención de un millón de euros de la Diputación Provincial de Sevilla, dentro de la Convocatoria de subvenciones del Área de Cohesión Territorial para la construcción y renovación de equipamientos municipales.

El proyecto permitirá rehabilitar el edificio adquirido el año pasado, conocido como "la casa de la Miguelita", y adaptarlo para integrarlo con las dependencias actuales, creando un espacio institucional más moderno, accesible y funcional.

Según una nota emitida por el Consistorio, la actuación contempla, entre otras mejoras, la creación de un salón de plenos, que permitirá celebrar las sesiones municipales y actos oficiales en un entorno adecuado, reforzando la eficiencia y cercanía de los servicios públicos para los vecinos del municipio.

La alcaldesa, María Eugenia Moreno, ha destacado que este logro es "fruto del esfuerzo y la gestión responsable llevada a cabo durante los últimos años, que ha permitido alcanzar la deuda cero con Hacienda y la Seguridad Social". Asimismo, ha subrayado que "este proyecto supone un paso muy importante para seguir construyendo un Ayuntamiento a la altura de nuestros vecinos, con mejores instalaciones y mayor accesibilidad".

Por su parte, Moreno ha mostrado su agradecimiento a los trabajadores municipales y al equipo de Gobierno, cuyo esfuerzo y compromiso han hecho posible la obtención de esta subvención.