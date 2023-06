Los Humeros de Sevilla recaban más de 5.000 firmas contrarias al edificio proyectado en el solar junto a su capilla

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La hermandad del Rosario y del Cristo de la Paz de Sevilla capital (Los Humeros) ha recabado hasta el momento más de 5.000 firmas de apoyo en el conflicto que mantiene abierto en torno al uso del solar colindante a su capilla --ubicada en la confluencia de Torneo con San Laureano--, donde se ha proyectado un edificio de tres plantas adosado a la iglesia, con una o más plantas de sótano, y del que viene expresando de forma insistente y desde hace décadas su rechazo por el "posible derrumbe de la capilla".

En este sentido, desde la hermandad esperarán a que el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla, conformado tras las pasadas elecciones del 28 de mayo, eche a andar en los próximos días para solicitar una reunión con el alcalde, y el nuevo gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez, así como un encuentro con la nueva delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz.

La corporación de gloria aprovechará ese encuentro para dar cuenta de las alegaciones que han realizado al respecto, entre ellas, "que dentro de la modificación puntual 51 que se está tramitando, se contenga también en la misma, una delimitación de reserva del terreno para el Patrimonio Público de Suelo, en los términos previstos en el artículo 130 de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio (Lista) --aprobada en el Parlamento andaluz-- y el artículo 273 de su Reglamento.

Se trata de una alegación "alentada" por el PP, "que siempre nos ha mostrado su apoyo; también Vox nos lo ha hecho saber en una visita realizada en la misma fecha a la capilla", asegura el mayordomo de la hermandad de Los Humeros, Antonio Martínez, en declaraciones a Europa Press.

"Con ello no se produce ningún fraude a la ejecución de la sentencia del

TSJA pues se garantiza en la futura expropiación los aprovechamientos y

usos previstos en el PGOU anterior, tal y como dispone la sentencia

dictada, y se queda fijada en la delimitación la intención y destino

definitivo de la citada parcela", refleja el documento de adhesión elaborado al efecto. Entre las miles de adhesiones recibidas, destaca la del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

La corporación esgrime que el proyecto "incumple" con los requisitos del entorno de bienes de patrimonio histórico, "no respetando la capilla, que es un bien catalogado con protección específica B". Asimismo, el edificio proyectado "no cumple con la normativa urbanística, pues se plantea que esté adosado al muro sur, ocultando por completo la visión lateral de la iglesia y no contempla tampoco el espacio de servidumbre", según un informe técnico al que alude la hermandad.

Asimismo, "la construcción de un edificio supondría la desaparición de la colonia de vencejos que anida en los tejados de la capilla y privaría al barrio de los Humeros de un espacio público", añade la solicitud de adhesión.

PLAN DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LOS HUMEROS

El Plan de Protección Especial de los Humeros de 1999 determinaba "dar un uso dotacional de espacio libre al solar, como plaza ajardinada y de gran vegetación con el fin de conectar el paseo de Torneo y el espacio libre de la calle San Laureano". "Se habló en su momento de ceder ese terreno para la Fundación Centro de Estudios Andaluces e incluso una residencia privada de ancianos de la Fundación Doña María (Fundomar), en vísperas de que finalizara el plazo de la expropiación".

Sin embargo, la "desidia" política "propició" que se revirtiera el solar al dueño, asegura el también exhermano mayor de Los Humeros. En este sentido, transcurrido el plazo señalado por la ley, y tras no haberse ejecutado en la parcela "nada de lo proyectado por los diferentes ayuntamientos, se acordó la reversión a su propietario por acuerdo plenario en noviembre de 2017".

La Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Sostenible admitía a trámite, en enero del pasado año, la evaluación ambiental para devolver el uso residencial a dicha parcela, y ello, tras declarar la Justicia el derecho de la empresa Sevilla Centro S.L. a ver restituida la calificación residencial de dicha finca, que le había sido revertida, al quedar extinguido el motivo de la expropiación acometida años atrás sobre la misma.

La hermandad aclara que el Ayuntamiento, en sesión plenaria de mayo de 1991, acordó la expropiación de la parcela al resultar dicha finca afectada por la revisión del Plan General de 1987. Posteriormente, "y tras no haberse ejecutado la actuación prevista, motivo de esa expropiación, en el año 1999 se aprobó el Plan de Protección Especial Los Humeros". Además, recuerda que como consecuencia de la edificación del bloque de pisos pegado al muro del Evangelio de la capilla norte se inclinó la espadaña "hacía atrás" y se produjeron aberturas de grietas en la bóveda, "que obligaron a su refuerzo".

Los problemas derivados en torno a este solar no es algo nuevo. "Desde finales de los años 70, como la parcela carece de desagüe y tiene la pendiente hacia el muro sur de la capilla, las aguas de lluvia son absorvidas por la iglesia, generando continuas humedades que afectan tanto a la fábrica de ladrillos del muro como al revestimiento del zócalo cerámico", concluye el oficial de la junta de gobierno de la hermandad.