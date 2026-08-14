El humo del incendio de Niebla (Huelva) obliga a cerrar la Reserva de El Castillo de las Guardas (Sevilla)

Imágenes del avance del incendio de Niebla en el término municipal de Aznalcollar. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Reserva de El Castillo de las Guardas ha cerrado sus puertas este viernes debido a la presencia de una masa de humo procedente del incendio forestal declarado en Niebla (Huelva) el pasado 6 de agosto. El fuego ya ha recorrido más de 38.000 hectáreas y mantiene activado el dispositivo de emergencia en Situación Operativa 2.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ante la expansión de la masa de humo tras el avance del incendio hacia los términos municipales sevillanos de Aznalcóllar --el más afectado de la provincia--, El Madroño y El Castillo de las Guardas.

Ante la evolución del incendio, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido de que durante la tarde y la noche de este viernes se esperan "rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora". Según ha explicado, esta situación podría complicar la evolución del fuego ya que, aunque actualmente solo permanece activo un frente, el viento puede "reavivar zonas que ya están controladas".