El humorista Juan Amodeo visita 'El Milagrito' en Navidad: "Las empresas crecen cuando las personas disfrutan"

El humorista Juan Amodeo visita 'El Milagrito'

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El humorista y comunicador sevillano Juan Amodeo ha visitado las instalaciones de la empresa 'El Milagrito' para compartir una "charla motivadora" con todos los trabajadores de la compañía en el marco de la antesala de la tradicional comida de Navidad celebrada por la empresa 'El Milagrito'.

Según ha enmarcado la compañía en una nota, "2025 ha sido un año especialmente significativo para El Milagrito, con importantes hitos alcanzados y pasos estratégicos que han marcado su evolución, entre ellos su expansión internacional. Un crecimiento que ha ido acompañado de esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo, y que, desde la dirección, se ha querido celebrar poniendo el foco en las personas, el buen ambiente y el sentimiento de pertenencia".

Durante su intervención, Juan Amodeo "conectó con la plantilla" a través de un discurso "cercano y cargado de mensajes positivos, destacando el valor de las personas como pieza clave dentro de los proyectos empresariales".

Asimismo, ha apostillado que "las empresas crecen cuando las personas que las forman se sienten parte de algo y disfrutan del camino. El humor es una herramienta brutal para afrontar los momentos difíciles y seguir avanzando".

El humorista ha subrayado también la "importancia de la actitud" ante los cambios: "No siempre es fácil dar grandes pasos, pero hacerlo juntos, con buen ambiente y sentido del humor, marca la diferencia".

La sesión tuvo como objetivo enmarcar un "espacio de reflexión, risas y complicidad entre compañeros, reforzando el sentimiento de equipo tras un año de trabajo intenso".

Posteriormente, la plantilla compartió la comida de Navidad, en "un ambiente distendido que simbolizó el cierre de una etapa y el inicio de nuevos retos".

Desde El Milagrito han destacado la importancia de este tipo de iniciativas, que "ponen en valor el esfuerzo del equipo humano y refuerzan la cultura corporativa de la empresa. Una forma de reconocer el camino recorrido y afrontar con ilusión las nuevas oportunidades de crecimiento previstas para 2026".