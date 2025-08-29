El humorista Manu Sánchez abrirá en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el I Congreso de Nueva Cultura Andaluza ‘ContraSeña’

El humorista Manu Sánchez abrirá el I Congreso de Nueva Cultura Andaluza 'ContraSeña' en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El humorista y presentador Manu Sánchez será el encargado de abrir el I Congreso de Nueva Cultura Andaluza, bajo el nombre de 'ContraSeña', que se celebrará los días 26 y 27 de septiembre en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Según ha informado el Consistorio en una nota, el evento acogerá conciertos, arte urbano, danza, gastronomía, talleres y conferencias que tendrán como objetivo "combatir tópicos, reforzar a nuevos creadores andaluces y convertir la ciudad en el epicentro de la cultura y la identidad andaluzas".

Además, se darán cita jóvenes creadores de Andalucía, en una experiencia donde "el quejío y el meme, el graffiti y el andalú, el fandango y el trap, convivirán para lanzar un mensaje compartido: Andalucía es la clave".

'ContraSeña', que afronta este año su primera edición, pretende convertirse "en toda una referencia a nivel andaluz" e invita a "cuestionar los tópicos y clichés sobre lo andaluz", además de "abrir un espacio de reflexión, creación y orgullo identitario desde las nuevas formas culturales, especialmente entre la juventud".

El delegado municipal del Área de Identidad, Christopher Rivas, ha destacado que la elección de Sánchez como figura de apertura es "perfecta", dado que "pocos como Manu expanden con tanto orgullo, contundencia y acierto su condición de andaluz".

Por otro lado, Rivas ha asegurado que 'ContraSeña' "nace para reforzar la autoestima andaluza colectiva, construir comunidad y abrir oportunidades a quienes están creando desde lo andaluz en clave contemporánea".

Las entradas para los conciertos se pondrán a disposición del público más adelante y la inscripción al congreso, necesaria solo para talleres y conferencias, queda abierta desde este viernes a través la web municipal y las redes sociales del Área de Identidad.

En los próximos días se irán dando a conocer los nombres de ponentes y protagonistas del evento, hasta completar la programación.