La Policía identifica al creador de Blocus Sevilla, grupo con cientos de miembros para generar desórdenes públicos

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SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado al presunto responsable de la creación de Blocus Sevilla, un grupo virtual diseñado para cometer desórdenes públicos en la ciudad y que contaba con un centenar de miembros.

Esta actuación se enmarca dentro de las investigaciones realizadas a nivel nacional contra este tipo de movimientos y ha derivado en la orden de bloqueo y cierre de los perfiles utilizados por el grupo para su coordinación y difusión de contenido, según ha indicado el Cuerpo en un comunicado.

Así, este responsable usaba perfiles en diversas redes sociales y aplicaciones de mensajería para captar adeptos.

Posteriormente, difundía información logística e incitaba a sus miembros a cometer pillaje, robos y desórdenes públicos de forma organizada.

El objetivo principal, según los agentes, era "llevar a cabo una quedada masiva para saquear grandes zonas comerciales y dañar mobiliario urbano".

Además, buscaban coincidir en tiempo y lugar con eventos deportivos. El grupo llegó a contar con 100 miembros.

Finalmente, la Policía Nacional ha desmantelado la organización antes de que se llevase a cabo esta cita, por lo que se ha evitado la comisión de estos actos, que "hubiesen alterado gravemente la seguridad ciudadana".