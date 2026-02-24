Identifican en Sevilla un mecanismo que impulsa la progresión de Tumor Fibroso Solitario y abre posibles nuevas terapias

Grupo de Patología Molecular de Sarcomas del IBiS - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Patología Molecular de Sarcomas del IBiS, dirigido por Enrique de Álava, investigador del Instituto de Biomedicina de Sevilla, Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) y Universidad de Sevilla (US), jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío y miembro del Ciber de Cáncer (Ciberonc), ha identificado un mecanismo molecular clave que impulsa la progresión del Tumor Fibroso Solitario (TFS), un sarcoma "poco frecuente que, en su forma avanzada o metastásica", dispone de "opciones terapéuticas limitadas".

Así lo ha confirmado la Universidad de Sevilla en una nota de prensa, al tiempo que ha enmarcado que el trabajo, publicado en la revista internacional Cellular Oncology, aporta nuevos conocimientos sobre la biología de este tumor y señala una posible vulnerabilidad cuya aplicación terapéutica convendría explorar.

"El estudio demuestra que la fusión genética NAB2::STAT6, alteración característica del TFS, inactiva la vía de señalización Hippo, lo que favorece la activación nuclear de las proteínas YAP1/TAZ y potencia la proliferación tumoral. Este hallazgo amplía la comprensión del papel oncogénico de dicha fusión genética y revela un eje funcional hasta ahora poco explorado en este tipo de sarcoma", ha apostillado la institución.

Utilizando modelos celulares desarrollados por el propio grupo y el análisis de muestras tumorales de pacientes, los investigadores comprobaron que la inhibición farmacológica de YAP1/TAZ, mediante dasatinib, reduce significativamente la proliferación y la capacidad de crecimiento tumoral en el laboratorio. Aunque estos resultados son preclínicos y deben validarse en modelos animales antes de considerar su aplicación clínica, sugieren que la vía Hippo podría convertirse en una nueva diana terapéutica en el TFS.

El trabajo ha integrado análisis transcriptómicos, estudios funcionales y técnicas avanzadas de caracterización genómica, confirmando que la alteración de la vía Hippo no se debe a grandes cambios estructurales en el ADN, sino a mecanismos reguladores impulsados por la fusión genética propia del tumor.

Este descubrimiento refuerza la apuesta del IBiS por una investigación traslacional centrada en tumores raros y complejos, orientada a comprender en profundidad sus mecanismos biológicos y avanzar hacia tratamientos más precisos y personalizados.

El proyecto se ha desarrollado con la financiación de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, el Instituto de Salud Carlos III (Isciii), el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España y Ciberonc, así como con el apoyo de diversas asociaciones, entre ellas la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Fundación CRIS contra el Cáncer, la Fundación Pablo Ugarte, la Fundación María García Estrada y FARO Niños con Cáncer.