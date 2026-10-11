Impulsan una recogida de firmas para que Francisco Sierra sea cabeza de lista del Frente Amplio por Sevilla el 29N

Archivo - El diputado de Sumar Francisco Sierra interviene en el Congreso de los Diputados. (Foto de archivo). - Jaime Luján Alarcón - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos más de medio centenar de personas se ha adherido a una iniciativa activada en la plataforma 'change.org' para recoger firmas con las que apoyar que el que fuera cabeza de lista de Sumar al Congreso de los Diputados por Sevilla en las pasadas elecciones generales del 23 de julio de 2023, el catedrático Francisco Sierra, sea quien lidere la candidatura que por dicha provincia presente la coalición de partidos aglutinados en torno a la marca de 'Frente Amplio' para los próximos comicios generales del 29 de noviembre.

En el texto que acompaña esta iniciativa en la plataforma 'change.org', consultado por Europa Press, se puede leer que las personas que la impulsan son "miembros activos del espacio político de la Izquierda Andaluza Alternativa que se ha configurado para estas elecciones en la Plataforma Frente Amplio".

Señalan que, "ante el reto democrático de participar activamente en el proceso electoral de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, y asumiendo con ilusión las conversaciones que se están produciendo entre diferentes organizaciones políticas del espacio de la izquierda alternativa de todo el Estado", estas personas "se comprometen a trabajar por ampliar el espacio de la izquierda andaluza en la provincia de Sevilla, como ha venido haciendo desde 2023".

Sostienen que, "en el escenario político actual, tanto en las conversaciones de la gente corriente, politólogos, tertulianos, responsables políticos, activistas, se evidencia que las próximas elecciones tienen una importancia histórica insoslayable por la deriva fascista de organizaciones políticas como Vox y la asunción por parte del PP de los postulados racistas, xenófobos, clasistas y que siguen a pies juntillas las consignas del 'trumpismo' y la ultraderecha internacional".

"Eso significaría un retroceso brutal en la conquista de derechos que la ciudadanía andaluza y española realizó en las ultimas cinco décadas", advierten quienes apoyan esta iniciativa con la que reivindican "la necesidad de una sola lista de izquierdas al Congreso de los Diputados", y proponen "a los distintos partidos que conforman jurídicamente la coalición electoral Frente Amplio, el nombre del compañero Francisco Sierra Caballero para encabezar la lista del Frente Amplio-Por Andalucía en la candidatura de la provincia de Sevilla".

Al respecto, defienden que Francisco Sierra ha sido "un representante activo participante de las asambleas, actividades y debates del espacio de la Izquierda Andaluza Alternativa de Sevilla, desde hace décadas", y "ha trasladado el sentir de la gente organizada en los movimientos sociales y políticos en las decisiones que se han desarrollado en el entorno del Grupo Parlamentario de Sumar y en lo que fue la confluencia de las organizaciones que convergen en el grupo parlamentario Plurinacional de Sumar".

Destacan además el papel que, como parlamentario, ha jugado "en el tema de la causa de la Ayuda a Palestina", en el "apoyo a los temporeros de Huelva", y en "la exigente participación en los debates sobre la radio y televisión públicas".

Finalmente, quienes respaldan esta iniciativa destacan las "215 intervenciones" que ha tenido Francisco Sierra "en las cinco comisiones parlamentarias de las que formaba parte, con una demostración de gran capacidad técnica y política, y con una propuesta destacada, aunque no haya sido debatida en Pleno, de la Ley de Barrios Vulnerables".