La UE concede a España un préstamo por valor de mil millones de euros para ampliación de sus capacidades defensivas

Archivo - El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius (archivo) - Wiktor Dabkowski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha anunciado este sábado la concesión á España de un préstamo de mil millones de euros para la adquisición de material de defensa, dentro del instrumento SAFE (por sus siglas en inglés), tal y como anunció a comienzos de este año la Comisión Europea.

"Hoy hemos firmado un acuerdo de préstamo de 1.000 millones de euros con España en el marco de la Acción de Seguridad para Europa (SAFE) para la rápida ampliación de escala de las capacidades y preparación de la defensa española", ha informado Kubilius en una publicación en redes sociales.

El comisario ha presentado esta medida como un avance determinante en el camino hacia el fortalecimiento del flanco mediterráneo de la Unión. "Un paso clave para cumplir con un Sur y región mediterránea de Europa más fuerte y seguro", ha asegurado.

El anuncio llega después de que la Comisión Europea aprobase en enero el primer paquete de préstamos para la adquisición conjunta de material de defensa, en el marco del instrumento SAFE, a ocho países miembro de la Unión Europea, entre ellos España. "Los demás (países) se sumarán poco después", explicó entonces la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que urgió al Consejo a aprobar estos planes "para permitir un desembolso rápido".

La iniciativa se aprobó "tras una rigurosa evaluación" de los planes nacionales de inversión en defensa de los países, allanando el camino para la primera ronda de préstamos a largo plazo y de bajo coste, con el propósito de ayudar a estos países a "reforzar urgentemente su preparación militar y adquirir el equipo de defensa moderno que necesitan".

Los niveles de financiación para cada país se fijaron provisionalmente en el anterior mes de septiembre, basándose en los principios de solidaridad y transparencia. En base a ello, a España se le asignaron los 1.000 millones que solicitó, situándose así a la cola del reparto, al ser el tercer país con menor asignación de este fondo, un puesto que comparte con Finlandia, que también recibirá 1.000 millones, y sólo por detrás de Dinamarca (46,7 millones) y de Grecia (787 millones).