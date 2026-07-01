Una incidencia en la infraestructura suspende la circulación de trenes entre Valencina-Santiponce y San Jerónimo

Archivo - Tren Renfe Media Distancia. Imagen de archivo. - RENFE - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Valencina-Santiponce y San Jerónimo permanece suspendida debido a una incidencia en la infraestructura, que afecta a los trenes de Larga Distancia, Media Distancia y a los servicios de la línea C-5 del núcleo de Cercanías de Sevilla.

Así lo ha informado Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, donde ha señalado que "se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible".

Como consecuencia de esta incidencia, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros de la línea C-5 de Cercanías de Sevilla.