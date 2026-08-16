La Guardia Civil mantiene activo su dispositivo en torno a la rave ilegal de La Granja (Cáceres)

Imagen de la rave ilegal de La Granja (Cáceres). - GUARDIA CIVIL DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de seguridad establecido con motivo de la fiesta ilegal en el término municipal de La Granja (Cáceres), de manera que continúa la vigilancia sobre el perímetro del evento.

Además, sigue prestando auxilios a las personas que lo requieren y realizando las intervenciones que resultan necesarias ante las incidencias que puedan producirse, según han especificado fuentes de la Guardia Civil.

El dispositivo permanecerá activo mientras continúe el evento, adaptándose a la evolución de la situación.

Ya en la jornada de este pasado sábado, la Guardia Civil tuvo que atender varios auxilios sanitarios, entre ellos el traslado involuntario de un hombre a un centro hospitalario debido al consumo de sustancias estupefacientes.

También intervino en un conato de incendio en el que una rápida actuación de agentes de la Guardia Civil y servicios de extinción de incendio que permitió controlar rápidamente el fuego, evitando que pudiera propagarse y generar una situación de mayor riesgo para las personas y el entorno.