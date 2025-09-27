India Martínez, el Festival de Ópera o Los Pecos, entre las citas musicales de este fin de semana en Sevilla

Archivo - La cantante India Martínez llega a una actuación sorpresa en la estación de metro Universitat, a 21 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla afronta un fin de semana repleto de música que despedirá los últimos días de septiembre, aún con cierto sabor a verano. En un contexto en el que las citas musicales intentan paliar la vuelta a la rutina, estos días la capital hispalense acogerá conciertos de India Martínez, Pedro Capó o el Festival de Ópera de Sevilla.

Según la información recopilada por Europa Press, una de las citas más esperadas por los sevillanos y foráneos que se desplacen para la ocasión será la protagonizada este sábado, 27 de septiembre, por la cantante India Martínez en el auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). Así, la artista natural de Córdoba llegará a la ciudad hispalense para reunirse con su público y disfrutar de los temas de su último trabajo, 'Aguachile'. En su décimo disco, Martínez acoge colaboraciones con artistas como Ángela Aguilar, La Adictiva y Edén Muñoz.

Por su parte, el Festival de Ópera de Sevilla, que arrancó este jueves, 26 de septiembre, continuará con su programación, que se extenderá hasta el 12 de octubre, con varias sesiones de conciertos. Est sábado el Patio de la Montería del Real Alcázar acogerá 'Il Califfo Di Bagdad', de Manuel García, una cita centrada en la historia de un joven misterioso de Bagdad que lucha contra malentendidos y acusaciones para conquistar a Zetulbè y revelar al final su verdadera identidad con promesa de boda.

También el domingo se podrá asistir en el espacio Turina al espectáculo de la mezzosoprano Vivica Genaux, que interpretará obras de Domenico Scarlatti, así como a la ópera 'Quien porfía mucho alcanza', de Manuel García, que versa sobre un prisionero fugado que busca refugio en casa de don Anselmo, donde conquista el corazón de su hija Bernarda.

Desde el lado más pop, Rels B llega a Sevilla con el 'Cabaret Festival', una cita que lo llevará a Mairena del Aljarafe para disfrutar con sus fans de su último disco 'Afroloba 25' de la mano de temas como 'Un rodeo' o 'A mi'