Una iniciativa ciudadana de Fuentes de Andalucía (Sevilla) aspira a que se reconozca la lectura como derecho fundamental

Presentación del proyecto 'Porque Leer es un Derecho' en la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

FUENTES DE ANDALUCÍA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El proyecto 'Porque Leer es un Derecho', una iniciativa ciudadana promovida por el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía (Sevilla), ha sido presentado este viernes en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla con el objetivo de lograr que el Parlamento Europeo (PE) declare la lectura como un derecho fundamental.

Según una nota emitida por la Diputación de Sevilla, en el acto han participado el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, y el alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, quienes han destacado el valor de esta propuesta como símbolo del compromiso cultural de los municipios sevillanos.

Fernández ha subrayado la importancia de que la iniciativa parta de un municipio de la provincia, "un grito, una reclamación desde un punto de nuestra provincia que aspira a recorrer toda Europa". El diputado ha reivindicado el poder transformador de la cultura y, especialmente, de la lectura, que "crea hombres y mujeres críticas, con capacidad de razonar y de no dejarse manipular fácilmente".

Durante la presentación, tanto el alcalde como el diputado han reafirmado el compromiso institucional con la lectura y los derechos culturales, animando a que otros ayuntamientos andaluces y del resto de España se adhieran al manifiesto en defensa de la lectura como derecho. "Queremos acompañar el camino de esta iniciativa hasta el Parlamento Europeo", ha señalado Martínez.

Fernández también ha puesto en valor el programa provincial 'El placer de leer', impulsado por la Diputación de Sevilla, que "cada año reúne a cientos de jóvenes alrededor de la lectura y los pone en contacto con autores y autoras actuales". En el acto han estado presentes asimismo los diputados provinciales de Con Andalucía Francisco García Parejo y Silvia Martínez.

El proyecto 'Porque Leer es un Derecho' cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía y la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura, que colaboran en el desarrollo de una campaña de comunicación destinada a recabar apoyos y firmas para elevar la propuesta ante las instituciones europeas.

El horizonte marcado es el año 2027, coincidiendo con el 20 aniversario del depósito de la Carta a Europa en el Instituto Cervantes y el centenario de la Generación del 27, grupo de autores que sufrió la persecución de los totalitarismos que amenazaron los derechos humanos y, en particular, los derechos culturales.

En los próximos meses, la iniciativa estará presente en diversos foros y espacios de encuentro, como el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, que se celebrará en Granada en noviembre. Asimismo, se prevén actividades conjuntas con entidades como el Centro Andaluz de las Letras, la Asociación de Bibliotecarios de Andalucía y la Federación Estatal de Asociaciones de Bibliotecas (Fesabid).