Archivo - Interrumpida la circulación de trenes Zafra-Sevilla por una incidencia en la infraestructura. Imagen de archivo - RENFE - Archivo

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes entre Llerena (Badajoz) y Guadalcanal (Sevilla) se encuentra interrumpida este martes 7 de julio por una incidencia en la infraestructura.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 09,30 horas en sus redes sociales, afecta a los trenes que circulan en el tramo Zafra-Sevilla y están trabajando para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.

No obstante, Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para los trenes de Media Distancia afectados y garantizar la movilidad de los viajeros.