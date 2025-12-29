Intervenidas en Sevilla más de 2.000 prendas falsificadas, algunas ocultas en una heladería y un comercio local

Mercancía intervenida en San Jacinto en Sevilla - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha anunciado este lunes que ha intervenido más de 2.000 prendas falsificadas en la calle San Jacinto de Sevilla, en un operativo contra la venta ambulante ilegal desarrollado en respuesta a las demandas de los comerciantes de la zona. Algunas de las mismas se encontraban ocultas en el interior de una heladería y una tienda de alimentación de la mencionada vía.

Según ha informado Emergencias Sevilla a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, parte de la mercancía ha sido localizada en el interior de dos comercios de la zona que colaboraban con los vendedores almacenando las prendas ante la presencia policial.

Así, durante la tarde de este domingo, 28 de diciembre, en el marco del Plan Especial de Navidad, efectivos de Policía Local, desplegaron un operativo en la mencionada vía de la ciudad hispalense para tratar de erradicar la venta ambulante ilegal en la zona, una actuación que, según han incidido, "responde a las demandas de los comerciantes de la zona".

El dispositivo fue activado sobre las 15,00 horas, siendo intervenidos 20 hatillos conteniendo más de 2.000 prendas falsificadas.

Seis de los mismos han sido intervenidos en la vía pública, mientras que los restantes se detectaron en el interior de dos establecimientos de la zona, en concreto una heladería y una tienda de alimentación que "colaboraban con los vendedores ambulantes ocultando la mercancía ante la presencia policial". Cabe subrayar que en la trastienda del comercio de alimentación se intervinieron once hatillos y tres en la heladería.

Por su parte, a los responsables de estos comercios se les instruirá diligencias por encubrimiento, al "ayudar a los autores para eludir la acción policial". Asimismo, la mercancía ha sido depositada en dependencias policiales para su destrucción tras las diligencias oportunas.