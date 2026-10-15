Intervenidos en Sevilla 300 kilogramos de pescado, carne y marisco transportados sin garantías sanitarias

Policía Local de Sevilla - POLICÍA LOCAL DE SEVILLA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha intervenido unos 300 kilogramos de alimentos perecederos que eran transportados en "condiciones inadecuadas", esto es en una furgoneta, en bolsas de plástico y sin respetar la trazabilidad.

En sus redes sociales, consultadas por Europa Press, Emergencias Sevilla ha detallado que durante la mediodía de este jueves, 15 de octubre, la Unidad Motorista de Policía Local ha sido la encargada de llevar a cabo la operación.

Así, tras la inspección de los Servicios Veterinarios de Consumo Municipales, se ha constatado la ruptura de la cadena de frío, la imposibilidad de garantizar la correcta trazabilidad de los productos y la falta del etiquetado reglamentario.

La mercancía incluía pescados, carnes, mariscos y productos ultraprocesados, tanto frescos como congelados, transportados en el mismo habitáculo y en bolsas de plástico.

Los profesionales han subrayado que respetar las condiciones de conservación, transporte y trazabilidad es "fundamental para garantizar la seguridad alimentaria".