IU Sevilla advierte de la "crisis permanente" en la ROSS por "incumplimientos laborales" y "falta de transparencia"

Ismael Sánchez se reúne con miembros del comité de empresa de la ROSS. - IU

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha lamentado la situación de "conflicto permanente" que atraviesa la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), marcada por el "incumplimiento del convenio colectivo, el deterioro de las condiciones laborales y la falta de transparencia en su gestión".

Sánchez ha señalado que la plantilla, tanto músicos como personal de administración, lleva años "soportando una situación insostenible". En este sentido, ha añadido el edil, "no se están aplicando las subidas salariales que corresponden por derecho, lo que ha provocado una pérdida acumulada de poder adquisitivo. Además, se incumplen compromisos recogidos en el convenio colectivo, generando un clima de conflicto constante entre la dirección y los trabajadores", señala la formación política en una nota de prensa.

El concejal de IU ha advertido también de la política de "no cobertura de bajas médicas y jubilaciones", así como de la "no provisión de vacantes que sí están dotadas presupuestariamente". Esta práctica está provocando una sobrecarga de trabajo y un "empeoramiento evidente" de las condiciones laborales, afectando tanto al rendimiento artístico como al funcionamiento administrativo de la institución.

Asimismo, Sánchez ha mostrado su preocupación por la gestión de la dirección, que, a su juicio, "no está siendo capaz de encauzar el conflicto ni de garantizar la estabilidad necesaria en una institución cultural de referencia" para la ciudad. "No se puede sostener un proyecto cultural de primer nivel sobre la precariedad y el desgaste continuo de su plantilla", ha afirmado.

El concejal ha recordado, además, la "grave anomalía democrática" que supone la "expulsión" del comité de empresa y de los grupos de la oposición del Consejo de Administración, "lo que dificulta el control y la fiscalización de la ROSS". "Estamos ante una entidad que recibe financiación pública y que, por tanto, debe estar sometida a mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas".