IU Sevilla insta a permitir el teletrabajo para personal municipal no esencial durante el temporal

Archivo - El concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Ismael Sánchez. - IU SEVILLA - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha solicitado este martes al Gobierno municipal que, mientras se mantenga la situación de alerta decretada por las autoridades autonómicas, todo el personal municipal que no realice servicios esenciales presenciales pueda teletrabajar mañana o, en su defecto, contar con un permiso retribuido.

Según ha informado el partido en una nota, Sánchez ha enmarcado que esta petición se realiza en base a las instrucciones de la Junta de Andalucía y a la normativa vigente sobre seguridad y salud laboral ante fenómenos meteorológicos adversos, que contempla permisos remunerados y la habilitación del trabajo a distancia en caso de riesgo grave e inminente para las personas trabajadoras. "Así lo recoge, entre otros, el marco normativo actualizado en materia de prevención de riesgos y protección ante climatología adversa", ha añadido.

Al hilo, el edil ha agradecido la información detallada facilitada por el Gobierno municipal y la coordinación operativa a través del Presidente del Pleno, Manuel Alés (PP), valorando positivamente que se "estén centralizando y actualizando los datos para los grupos municipales".

"Desde Izquierda Unida nos hemos puesto a disposición del Gobierno de la ciudad desde el primer momento, con la esperanza de que esta situación no tenga efectos graves en Sevilla. Lo prioritario es garantizar la seguridad de la plantilla municipal y del conjunto de la ciudadanía", ha señalado Sánchez.

Asimismo, IU ha realizado un llamamiento a la responsabilidad, pidiendo a la población que evite desplazamientos, siga las recomendaciones de los servicios de emergencia y consulte exclusivamente canales oficiales para mantenerse informada.