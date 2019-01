IU Sevilla rechaza el pleno sobre metro de PP, que "sólo busca confrontar" con Espadas en vez de "buscar soluciones"

Publicado 30/01/2019 13:59:43 CET

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, se ha mostrado contrario a la celebración de un pleno extraordinario para abordar el desarrollo del metro, tal como ha pedido el portavoz del PP, Beltrán Pérez, ya que considera que se trata de un asunto tratado "mil veces" en otras sesiones plenarias y advierte de que la petición del 'popular' sólo buscaría "confrontar" con el gobierno del socialista Juan Espadas más que centrarse en "buscar soluciones".

La propuesta de Pérez plantea un pleno extraordinario donde defenderá reclamar a la Junta de Andalucía la redacción de "un nuevo protocolo" para toda la red de metro completa, con un coste estimado de 3.700 millones, que "sustituya" al que actualmente ya está sobre la mesa centrado en el tramo norte de la Línea 3.

En este marco, Rojas ha indicado a Europa Press que no se puede tratar el metro como "un arma arrojadiza" entre el PP y el PSOE ni entiende la propuesta de Pérez, que "busca únicamente un nuevo titular y nueva confrontación con el gobierno y no solucionar los problemas de movilidad".

El edil hace referencia a la necesidad de una "respuesta urgente" en movilidad para los vecinos de la capital andaluza y de la corona metropolitana. Así, aunque el modelo de metro defendido por IU no es el que reflejan los proyectos de la Junta de Andalucía, al ser "más sostenible, no se empeña en ser subterráneo, cumple con el ordenamiento urbanístico y sirve para transformar el espacio urbano, Rojas deja claro que el "debate estéril" y el uso de este medio como "arma arrojadiza" no es el camino.