Javier Fernández destaca el "plan de acción" del Huesna tras la "tormenta perfecta" del "colapso" de junio

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, durante la entrevista concedida a Europa Press - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

Admite el "pellizco reputacional", señala el "cúmulo de circunstancias" que coincidieron y esgrime las medidas promovidas

SEVILLA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha manifestado que la situación suscitada el pasado mes de junio, cuando la población de once municipios soportó unos cinco días sin abastecimiento de agua por la fractura de una tubería principal en Tocina-Los Rosales; fue fruto de una "tormenta perfecta" de acumulación de factores, negando que mediase cualquier "negligencia" y destacando el "plan de acción" acordado por el Consorcio de Aguas del Huesna, para impedir nuevas incidencias.

En una entrevista con Europa Press, Javier Fernández ha evaluado la situación derivada del prolongado corte de suministro de agua sufrido por once localidades por la fractura de una conducción principal de la empresa pública Aguas del Huesna, encargada del ciclo integral del agua en los pueblos del Consorcio de Aguas del Huesna, dependiente a su vez de la Diputación provincial.

Al respecto, el presidente de la entidad supramunicipal ha reconocido que ante dicha situación, corresponde la "auto crítica" porque fue "un problema importante", al afectar de manera tan prolongada a un recurso tan básico como el suministro de agua corriente en once localidades, que suman unas 150.000 personas.

TODOS LOS MUNICIPIOS

Se trata, al detalle, de Tocina, Brenes, Carmona, El Viso del Alcor, Utrera, Los Molares, El Palmar de Troya, Lebrija, Las Cabezas de San Juan, El Coronil y El Cuervo.

"Es inasumible que en la Sevilla moderna que queremos, esto se pueda producir", ha admitido el presidente de la Diputación, lamentando esta gran "incidencia" y señalando que "los gestores del Huesna han pedido disculpas" por lo sucedido.

Eso sí, el presidente de la Diputación ha precisado que con la fractura de una tubería principal de la empresa pública Aguas del Huesna en Tocina-Los Rosales, comenzó una "tormenta perfecta, con una acumulación de averías en sucesivos días, que provocó que el sistema colapsase" y dejase literalmente "sin agua" a la población de los citados once municipios.

"CÚMULO DE CIRCUNSTANCIAS"

"El sistema del Huesna es lineal, comienza en Villanueva del Río y Minas y tiene unos 170 kilómetros de una tubería única, que cuando sufre un problema en Tocina, es posible que deje a Utrera sin agua cuando se da el cúmulo de circunstancias" que coincidieron entonces, ha explicado Javier Fernández.

En cualquier caso, el presidente ha admitido que la situación ha supuesto todo un "pellizco reputacional" para la entidad provincial, que ahora corresponde "recuperar" promoviendo medidas que impidan que se repita una situación así.

Precisamente por eso, ha esgrimido el nuevo plan aprobado por unanimidad por la junta general del Consorcio de Aguas del Huesna, con toda una serie de intervenciones que principalmente, se centrarán en el tramo urbano de Tocina-Los Rosales de la mencionada tubería principal y también el tramo correspondiente a la urbanización Los Jinetes de Carmona.

BUSCAR FINANCIACIÓN

Este "plan de acción", según ha destacado, cuenta con medidas planificadas cuya ejecución requiere una inversión de 42 millones de euros, montante que el Consorcio de Aguas del Huesna espera reunir recurriendo a Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir CHG) y otras vías de colaboración, según la Diputación.

Y por último, después de que el PP reclamase insistentemente la dimisión del vicepresidente del Consorcio del Huesna, el exalcalde socialista de Utrera José María Villalobos; Javier Fernández ha descartado que el asunto fuese fruto de "irresponsabilidad o negligencia"; lo que le ha llevado a poner especialmente sobre el tapete que ante la mencionada incidencia, "los equipos estuvieron funcionando mañana, tarde y noche" y hubo trabajadores que pasaron hasta "tres noches sin dormir" en su empeño por solucionar la situación, algo que ha llamado a valorar.