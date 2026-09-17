Javier Fernández (PSOE) volverá a ser candidato en las próximas elecciones municipales de La Rinconada (Sevilla)

Archivo - El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, durante una entrevista concedida a Europa Press en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

LA RINCONADA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Rinconada (Sevilla), Javier Fernández, volverá a concurrir como candidato del PSOE a la alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027, tal y como ha hecho en los últimos 20 años.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de La Rinconada ha señalado que el también presidente de la Diputación de Sevilla, dará el paso porque tiene "ilusión, ganas y sigue teniendo en la mente a su pueblo con más nitidez que el primer día". "Miramos hacia atrás para ver de dónde venimos, pero sobre todo para ver hacia dónde queremos dirigirnos", ha añadido.

Asimismo, Fernández ha invitado a hacer el ejercicio de retrotraerse en el tiempo y ver en qué estado se encontraba el municipio hace 20 años, antes de que accediese a la alcaldía, frente a su estado actual, que ha calificado como "lugar estratégico envidiable donde todo el mundo se pueda sentir bien".

Por otro lado, ha reivindicado su política de vivienda, catalogada por el regidor como una "prioridad absoluta", de manera que la estrategia municipal se ha sometido en el "desarrollo de suelo en zonas como Pago de Enmedio y La Unión". "100 viviendas entregadas, con promociones en La Unión finalizadas con precios de adjudicación que no superaron los 115.000 euros; 68 inmuebles en construcción, viviendas actualmente en ejecución y ya adjudicadas", ha enumerado.

"La gente está encantada porque va a poder pagarla y hacer frente a sus compromisos de una manera flexible y razonable", ha celebrado Fernández, a la vez que ha continuado con algunas medidas realizadas en esta materia como el sorteo inminente de 160 VPO, la adjudicación el próximo 13 de octubre para inmuebles de 2 y 3 dormitorios (con garaje y trastero) ubicados en Pago de Enmedio y precios entre los 107.000 y 115.000 euros.

Para financiar estas actuaciones, el Ayuntamiento ha contado con una aportación superior a los 10 millones de euros procedentes de la Diputación de Sevilla --casi 50.000 euros a fondo perdido por vivienda-. No obstante, Fernández ha matizado: "Si tuviéramos más ayuda de quien tiene la competencia, como es la Junta de Andalucía, sería mucho mejor.

TRANSFORMACIÓN URBANA Y CAPTURA DE FONDOS EUROPEOS

La Rinconada prevé ejecutar cerca de 15 millones de euros en inversiones públicas en los próximos años a través de la captación de fondos europeos, para proyectos que incluyen la construcción de una segunda piscina cubierta, la creación de la Ciudad de La Raqueta junto al pabellón de La Unión y la reinauguración del Polideportivo Antonio Romero 'El Negro', la transformación de la Torre del Cáñamo en una fábrica de artes escénicas para ensayos, la construcción de un nuevo Centro de Alzheimer y la implantación de microbuses eléctricos, entre otros.

En el plano del desarrollo económico, la localidad ha proyectado consolidar su posicionamiento como "polo de atracción mediante la colaboración público-privada", como en el Nudo Logístico de Majaravique. "Tener un espacio que conecte el puerto, el aeropuerto y la red ferroviaria le da un gran valor cualitativo a la llegada de nuevas iniciativas empresariales", ha sostenido, a la vez que ha señalado la ampliación de Aerópolis, para lo que ha reclamado a la Junta para impulsar la ampliación del parque tecnológico de forma anexa.

Además, ha enumerado las diferentes firmas que se han asentado o van a asentarse en el municipio como Salsas Salteras (García Millán) -prevista antes de final de año-, que se suma a multinacionales instaladas como Coca-Cola, Corteva, Herba o Ryanair.

Igualmente, ha defendido el avance en proyectos de vivienda industrializada en El Cáñamo 3 y un multicentro comercial y de ocio en la parcela del antiguo Ramos Yerga, así como una apuesta cultural, medioambiental y servicios urbanos en lo que ha destacado la concesión del Premio Nacional al Fomento de la Lectura por el programa Estación de las Letras. "La cultura es un valor que hace a la gente libre, reflexiva y con pensamiento propio", ha argumentado el alcalde.

En relación con la sostenibilidad y la micropolítica urbana, la red de zonas verdes suma referencias como la actuación en el Parque de la Jira (casi 6 hectáreas), Las Graveras, Dehesa Boyal, El Majuelo y El Abrazo.

Mientras en cuanto al mantenimiento de los servicios básicos, el regidor ha enfatizado que "limpiar las calles, los planes de asfaltado, las papeleras o la seguridad son igual de importantes que las macro infraestructuras para garantizar la satisfacción de los vecinos".