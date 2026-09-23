Jorge Gallego ilustrará el cartel oficial de la Semana Santa de Sevilla 2027

EL artista Jorge Gallego. - CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEVILLA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Penitencia del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, con el conocimiento de la Junta Superior, ha designado este miércoles al artista Jorge Gallego como cartelista de la Semana Santa de Sevilla 2027.

Así lo ha informado la entidad en un mensaje publicado en sus redes sociales, consultado por Europa Press. Jorge Gallego es licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Pintura por la Universidad de Sevilla.

En su trayectoria profesional cuenta con numerosos reconocimientos, entre los que destacan el primer premio del Concurso de Pintura Figurativa de la Fundación de las Artes y los Artistas de Barcelona (2009) y la Medalla de Honor en el Premio BMW de Pintura (2015). Asimismo, es el único pintor que ha conquistado en dos ocasiones el máximo galardón del Certamen Cultural Virgen de las Viñas de Tomelloso (Ciudad Real), en 2019 y 2021.

En el apartado expositivo, el creador suma 13 muestras individuales y 23 colectivas en galerías y ferias de arte de ámbito nacional e internacional, exponiendo en países como México, Japón, China o Corea del Sur. Además, el Museo de Alcalá de Guadaíra le dedicó en 2023 una gran exposición retrospectiva que reunió más de 40 piezas de sus últimos 15 años de creación.