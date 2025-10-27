José Luis Sanz asiste a la presentación de la obra 'Sevilla. El pretérito perfecto' en la Feria del Libro

Sanz asiste a la presentación de la obra 'Sevilla. El pretérito perfecto' en la Feria del Libro. - AYTO. SEVILLA

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido en la tarde de este lunes a la presentación de la segunda edición de 'Sevilla. El pretérito perfecto', una obra del periodista Ignacio Camacho y del artista Ricardo Suárez, editada por Tinta Blanca.

El acto, celebrado en el marco de la Feria del Libro de Sevilla, ha sido presentado por el periodista sevillano Juan Miguel Vega y ha congregado a numerosos asistentes que han querido acompañar a los autores en este homenaje literario y visual "a la ciudad que sublimó el Barroco a orillas del Guadalquivir", informa el Consistorio en una nota de prensa.

Durante el encuentro, el alcalde ha destacado que Ignacio Camacho y Ricardo Suárez "son dos de los mayores conocedores de la ciudad de Sevilla", y ha descrito el volumen como "un libro exquisito, que logra captar la esencia, la belleza y el alma de esta ciudad irrepetible".

Sanz ha subrayado, además, la importancia de iniciativas como esta para "mantener viva la memoria cultural y artística de Sevilla, proyectándola hacia el futuro con el talento y la sensibilidad de dos grandes creadores".

En el libro Camacho y Suárez recorren la ciudad desde una mirada poética y simbólica. Para el columnista, Sevilla es "una utopía reconstruida por la memoria del esplendor desvanecido", una ciudad que ha hecho del Barroco su identidad más profunda, presente en su Semana Santa, en su arte, en su música y en su literatura. Una obra que celebra la belleza de una ciudad cosida a su río, que sigue siendo, como afirmaron sus autores, "una de las más bellas del mundo".