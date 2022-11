José Luis Sanz (PP) plantea en Sevilla "desconcentrar" los albergues del barrio de la Macarena

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha planteado este jueves la "desconcentración" de los albergues de la Macarena y el refuerzo de la seguridad y limpieza "para acabar con la degradación del barrio".

Sanz se ha reunido con más de una veintena de vecinos de la Macarena, "que se encuentran al límite por los episodios de inseguridad que viven diariamente", según ha informado en una nota de prensa en la que destaca, en ese sentido, "problemas con las personas sin hogar, conflictos diarios, la suciedad, falta de poda e iluminación, y falta de aparcamientos, entre otros asuntos".

"Los vecinos aseguran que el barrio está en unas condiciones muy desagradables", ha señalado Sanz. "El barrio, tal como me han trasladado, está bastante peor que hace siete años, ya no pueden ir tranquilos por las calles, llaman a la Policía y no van, las calles están sucias y llenas de orines, a lo que se une que las farolas están sin luz desde hace meses, entre otros problemas.

Sanz ha recordado que la mayoría de las plazas de albergues para personas sin hogar está en la Macarena, "lo que provoca situaciones de tensión con las personas que pernoctan en la calle y que se quedan fuera de estos centros, unos hechos que tienen que soportar diariamente".

Al hilo de ello, el candidato popular ha manifestado que tiene "muy claras" las actuaciones que llevará a cabo en el barrio de la Macarena, al igual que en los demás, si logra la Alcaldía: "La primera será la desconcentración de los albergues, ya que no pueden estar todos en la misma zona", al tiempo que ha anunciado que, "en próximas semanas", presentará su proyecto al respecto.

Sanz ha recordado que proyecta unos servicios sociales similares a los que estuvo visitando en Madrid, "con nuevos albergues descentralizados, más plazas y empleabilidad para los usuarios". Además, se duplicarán las Unidades Municipales de Intervención y Emergencia Social (Umies) para incrementar la atención a las personas sin hogar en la calle, trasladarlas a los centros destinados para ellos y ayudarles en todo lo posible.

Asimismo, el candidato del PP ha explicado que, al igual que en Madrid, estos centros contarán con terapeutas, médicos y enfermeros, así como con lugares específicos para las mascotas, ya que son muchas las personas sin hogar que no quieren estar en el albergue porque sus mascotas no pueden estar con ellos.

NUEVOS ALBERGUES DESCENTRALIZADOS

Sanz ha detallado que las ubicaciones de estos centros se decidirán en una mesa de trabajo y de forma coordinada con los técnicos de asuntos sociales, asociaciones que trabajan con estas personas así como los vecinos, se hará todo de forma consensuada. "Quiero que Sevilla tenga unos servicios sociales eficaces, que sean de 10. Nuestro Ayuntamiento se preocupará de los más necesitados".

Respecto a la seguridad, el candidato del PP a la Alcaldía ha destacado que "es intolerable que los vecinos se sientan inseguros y no puedan ir tranquilos por las calles, que haya habido casos de agresiones, incremento de robos a personas y comercios, menudeo de drogas en la zona y que la Policía Local no acuda", ha manifestado Sanz. Ha añadido que "la Policía Local ni está ni se le espera porque el alcalde, el socialista Antonio Muñoz, no sabe dirigirla.

"Tenemos unos magníficos agentes que no cuentan con los medios que necesitan y que están bajo mínimos, ya que hay un déficit de al menos 400 agentes de Policía Local". Sanz ha reiterado que reclamará "los 400 agentes de Policía Nacional que faltan en Sevilla y que se instale cámaras de video-vigilancia en las zonas más conflictivas de la ciudad, ya que Sevilla es la ciudad en la menos se ha invertido en la instalación de estas medidas disuasorias de seguridad".