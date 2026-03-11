Este jueves regresa la programación de FeMÁS con seis conciertos hasta el domingo en varios puntos de Sevilla

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, en un acto del FeMás - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El XLIII Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS) inicia este jueves su segunda semana con varios conciertos y actividades explorando las distintas etapas y autores musicales desde Jean-Philippe Rameau a Johann Sebastian Bach pasando por el ramillete musical de la España del siglo XVIII y la conmemoración de los 400 años del fallecimiento del compositor inglés, John Dowland.

Según una nota remitida por el Ayuntamiento, un total de seis conciertos se van a celebrar hasta el domingo día 15 con conjuntos y músicos de prestigio internacional como La Reverencia, Fretwork&Ian Bostridge, Marino González, Conductus Ensemble, Ars Combinatoria y Avi Avital&Maurice Steger.

Asimismo, la cita está llevando esta semana la música antigua a mil escolares de trece centros educativos de distintos distritos de la ciudad cómo Bellavista, Sevilla Este, El Porvenir o Triana. Así, alumnos de primaria y secundaria podrán disfrutar hasta este viernes 13 de marzo de la original iniciativa dirigida por el músico, profesor y fundador de la Joven Orquesta Barroca de Sevilla, Valentín Sánchez, que lleva por título Telemann de la Mancha y que, como ha declarado la delegada de Cultura, Angie Moreno, "permite acercar a los más pequeños la música antigua de manera cercana y divertida, contribuyendo así a ampliar el conocimiento y contagiar el interés por este riquísimo legado entre los espectadores del mañana".

En esta línea, Moreno ha resaltado también "el éxito de la campaña FeMÁS, un regalo para los oídos" que se ha llevado a cabo este miércoles en la Plaza del Salvador y en la que se repartieron 20 entradas dobles a conciertos del festival a los ganadores de un simpático concurso en el que ha puesto a prueba los conocimientos sobre música antigua y sobre la cita de los participantes.

PRESENCIA INTERNACIONAL Y TALENTO NACIONAL

En cuanto a programación, entre las citas más esperadas del festival están, sin duda, el concierto en homenaje a Dowland que ofrecerá el viernes 13 de marzo en el Espacio Turina el prestigioso conjunto Fretwork, junto al tenor Ian Bostridge, cuyas grabaciones han ganado todos los grandes premios internacionales de música y han sido nominadas a 15 Grammy, y la laudista Elizabeth Kenny, una de las más destacadas de Europa cuya interpretación ha sido descrita como "incandescente" (Music and Vision), "radical" (The Independent on Sunday) y "de una belleza indecente" (Toronto Post).

Asimismo, el recital sobre Bach que ofrecerá el domingo 15 de marzo en el Espacio Turina (20 horas) Avi Avital, primer mandolinista nominado al Grammy Clásico, y Maurice Steger, conocido como el "Paganini de la flauta" se presenta como otro de los grandes conciertos de esta edición.

En concreto, el programa de esta segunda semana comenzará el jueves 12 de marzo en la Real Fábrica de Artillería con el concierto de La Reverencia, que bajo la dirección del clavecinista Andrés Alberto Gómez abordará 'Pièces de clavecin en concerts'.

Tras la actuación de los Fretwork&Ian Bostridge el viernes 13 en el Turina, la Iglesia de San Luis de los Franceses volverá a resonar en la mañana del sábado 14 de marzo con la viola da gamba del joven sevillano Marino González.

Esa misma tarde del sábado 14, los reconocidos músicos de Conductus Ensemble, bajo la dirección de Andoni Sierra, ocuparán el escenario del Espacio Turina. La interpretación integral de los motetes de Bach es una ocasión irrepetible para apreciar uno de los corpus más densos y expresivos de la música coral de todos los tiempos.

Por último, completa la segunda semana del festival Ars Combinatoria que propone un "ramillete musical de la España del siglo XVIII" bajo el título de Flores de música en las tradicionales matinées de San Luis de los Franceses.

Las entradas se encuentran disponibles para su compra en la web del Festival (femas.es) y en las taquillas del Teatro Lope de Vega en el horario habitual. Para los conciertos del Maestranza también se pueden adquirir físicamente en las taquillas del propio Teatro.

Las entradas oscilan entre los 10 euros de la zona de Paraíso del Espacio Turina y los 90 euros en el Patio de Butacas del Teatro de la Maestranza para el concierto de clausura.