Archivo - Imagen aérea de los terrenos situados junto al Cortijo de Quarto, en foto de recurso - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha defendido que la modificación del Cortijo del Cuarto no afecta a la integridad del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), así como tampoco afecta al futuro de los cuatro sectores de suelo urbanizable implicados y ha planteado presentar un recurso ante el Supremo.

Según han detallado fuentes de la Junta en respuesta a la sentencia del TSJA que anula la Orden de 28 de julio de 2023 que modificaba el artículo 35.2.b del Potaus, la modificación que hizo la Junta de Andalucía "no afecta a espacios naturales protegidos, dominio público marítimo-terrestre ni suelo no urbanizable, sino únicamente a cuatro sectores urbanizables (uno industrial y tres residenciales) que ya estaban aprobados antes de la entrada en vigor del Potaus".

En este sentido, han indicado que aunque la administración autonómica respeta y acata la sentencia del TSJA, consideran que la modificación está "debidamente justificada en el interés general para garantizar el desarrollo económico y residencial sostenible de los municipios afectados".

Por ello, han indicado que a tenor de que la sentencia no es firme, desde la Junta de Andalucía estudiarán interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dentro del plazo de 30 días que habilita. "El fallo del TSJA no cuestiona el fondo de la reforma, sino que exige una justificación más estricta y detallada del ajuste del ancho de 200 a 100 metros al afectar a suelos previstos como Espacios Libres", ha añadido el comunicado.

Como justificación, la Junta ha argumentado que el desarrollo de estos sectores puede continuar aplicando el planeamiento municipal, la Lista y la redacción original del Potaus (manteniendo la franja de 200 metros), así como que no se eliminan los Espacios Libres ni se rompen los Corredores Verdes; solo se ajustaba su ancho de 200 a 100 metros para adaptarlo a la Zona de Servidumbre de Protección de la Ley de Costas.

En esta línea, han asegurado que la modificación que hizo la Junta de Andalucía cuenta con "total respaldo técnico y ambiental", ya que superó la evaluación ambiental estratégica sin objeciones y obtuvo informes favorables tanto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como de la Dirección General de Costas y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica.