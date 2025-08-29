La Junta detecta circulación del virus del Nilo en mosquitos en Lebrija (Sevilla)

LEBRIJA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

La vigilancia humana, entomológica y animal del virus del Nilo occidental (VNO), incluidas en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para 2025 de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha confirmado circulación del virus del Nilo en mosquitos en Lebrija (Sevilla), en una trampa ubicada por la Diputación de Sevilla a más de 1,5 kilómetros del núcleo de población, por lo que el municipio se mantiene en nivel de riesgo alto.

Asimismo, los municipios almerienses de Pulpí y Mojácar continuarán como áreas en alerta hasta el 10 de septiembre tras la detección de mosquitos portadores del virus, por tercera y segunda vez, respectivamente, la semana pasada, según ha informado la Junta en una nota. Por otro lado, este viernes se ha levantado esta consideración en el municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos, tras completar cuatro semanas sin nuevas detecciones de mosquitos con VNO. Zurgena (Almería) también ha completado este pasado jueves las cuatro semanas de área en alerta. Ambos municipios permanecerán en riesgo alto el resto de la temporada.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha descartado casos confirmados en humanos de fiebre del Nilo occidental (FNO) hasta el momento, tras haber realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 259 usuarios y todos han resultado negativos. Según ha señalado Salud, durante esta semana tampoco se han registrado nuevos casos en equinos ni en aves.

De los resultados de la información de vigilancia entomológica de la Consejería y la integración de los datos aportados por la Estación Biológica de Doñana-CSIC, el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva y las distintas diputaciones provinciales, con un total actual de 191 trampas instaladas, en cuanto a las densidades de mosquitos observadas en las últimas capturas disponibles, se ha observado abundancia en los municipios de La Puebla del Río --zona de Dehesa de Abajo, Cañada de los Pájaros y Brazo del Este y núcleo urbano--, Gerena, Coria del Río e Isla Mayor, todos en la provincia de Sevilla; nivel elevado en los municipios de Los Barrios (Cádiz), Guadalcázar (Córdoba), Málaga y Palomares del Río y Los Palacios y Villafranca (zona del Cerro de las Cigüeñas) en la provincia de Sevilla.

Y nivel moderado en los municipios de Pulpí (Almería); Vejer de la Frontera (Cádiz); La Carlota y La Rambla (Córdoba); Arquillos, La Carolina, Lopera y Las Navas de San Juan (Jaén); Alhaurín de la Torre y Cártama (Málaga); y Benacazón, La Luisiana, La Puebla de los Infantes, Lebrija, Guillena, Utrera y Villamanrique de la Condesa (Sevilla). El resto de las trampas dispuestas en el territorio aportan valores con presencia baja.

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA

Por otro lado, la Consejería de Salud y Consumo aprobó el pasado febrero la actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025.

Según ha explicado, este programa establece que todos los municipios de Andalucía están incluidos en algún nivel de riesgo y, por tanto, todos tienen una necesidad de control del mosquito ya que ningún municipio está exento de riesgo.

Los niveles de riesgo se han reducido a tres --bajo, medio y alto-- para facilitar su comprensión por parte de todos los implicados, incluida la población, así como las medidas de prevención y control asociadas a cada nivel.

Actualmente, se encuentran en riesgo alto cuatro municipios de Almería; 16 municipios en la provincia de Cádiz, once en Córdoba, cuatro en Granada, 15 en Huelva, siete en Jaén, nueve en Málaga y 42 en Sevilla.

En cuanto a las competencias de cada administración la Ley de Salud Pública de 2011 establece que la evaluación, gestión y comunicación de los riesgos para la salud de la población asociados a las plagas urbanas compete a la Junta de Andalucía, mientras que los tratamientos de desinsectación se deben efectuar por los servicios oficiales de los municipios y, en su caso, de las diputaciones provinciales, de acuerdo con el decreto de la Consejería de Salud 8/1995, así como la Ley de Autonomía Local de Andalucía, de 2010, atribuye a los ayuntamientos el control de la salubridad de los espacios públicos y, en especial, de las zonas de uso público.

SEGUIMIENTO POR PARTE DE SALUD PÚBLICA

En el mes de marzo, la Junta comunicó a todos los municipios su nivel de riesgo y los inspectores de Salud Pública --más de 400 desplegados en toda Andalucía-- han venido asesorando técnicamente sobre la puesta en marcha de las medidas de vigilancia y control, así como verificando su implementación.

Estos agentes han realizado hasta la fecha 1.970 verificaciones en un total de 773 municipios. En éstas se ha comprobado que en 237 municipios de nivel de riesgo bajo (65%) se aplica un Plan de Control de Mosquitos (PCM) y/o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo.

Por otro lado, 200 (54%) de municipios con esos niveles de riesgo adoptan medidas de vigilancia y control adecuadas. En el caso de municipios con niveles de riesgo medio y alto, un total de 349 (83%) disponen de un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial (PMVCV) y/o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo.

Además, en 307 (73%) de municipios de nivel de riesgo medio o alto se adoptan medidas de vigilancia, control y comunicación adecuadas. En 293 municipios con estos últimos niveles de riesgo se han revisado los imbornales y otros puntos de control.

Los Equipos de proyectos locales de fiebre del Nilo occidental (EPL-FNO) han realizado 1.241 formaciones en las que han participado 46.213 personas.

Por tipo de actividad se han desarrollado 474 en centros escolares; 412 acciones comunitarias; 128 de colaboración con profesionales no sanitarios y 227 de colaboración con profesionales sanitarios.

Como novedad, el Servicio de Vigilancia Ambiental ha incluido en la web de la Consejería de Salud y Consumo un cuadro con la evolución del nivel de densidad de mosquitos de cada una de las trampas distribuidas por todo el territorio andaluz.