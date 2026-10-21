La Junta licita por 8.138 euros trabajos de limpieza en un solar destinado a viviendas en la avenida de Cádiz en Sevilla

Archivo - Un operario de Lipasam realiza labores de desbroce. En archivo. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha licitado un contrato por valor de 8.138,31 euros, IVA incluido, para realizar trabajos de limpieza, desbroce, poda y tratamiento herbicida solar en la avenida de Cádiz, en San Bernardo en Sevilla.

Cabe mencionar que hace unas semanas, la Junta anunciaba una nueva subasta de solares e inmuebles públicos, entre los que se encuentra este emplazamiento, para la construcción de unas 300 viviendas. Este solar queda, por tanto, sujeto a ser destinado a la construcción de viviendas.

El contrato, promovido por la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, tiene un presupuesto base de 6.725,88 euros sin impuestos y un plazo de ejecución de 15 días.

El plazo para presentar ofertas finaliza el 3 de noviembre de 2026 a las 12,00 horas. El contrato incluye servicios de desbroce y recogida de basuras.