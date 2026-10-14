La Junta otorga al Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla) un préstamo de 11,3 millones para su deuda con un fondo buitre

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha otorgado un préstamo al Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla) por un importe de algo más de 11,3 millones de euros "para atender parte de las obligaciones judiciales" y ayudar a este Consistorio "a hacer frente a la delicada situación económica que está atravesando".

Así lo ha anunciado la consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta, Carolina España, este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y en relación con la deuda que el Gobierno local mantiene con el fondo KSAC Europe Investments.

En este sentido, el Consistorio alcanzaba un acuerdo días atrás con este grupo de inversión en el marco del conflicto con el mismo y la reclamación de 27 millones de euros merced a una sentencia judicial.

De este modo, se reducía en algo más de nueve millones este adeudo, que prevé estar saldado tras este acercamiento de posturas. El acuerdo fue registrado en una sesión extraordinaria y urgente del Pleno municipal este pasado 28 de septiembre, con el voto favorable unánime de los asistentes.

Al detalle, la deuda ascendía a 27.058.574,13 euros, mientras que el acuerdo alcanzado fija definitivamente la cantidad a satisfacer en 18 millones de euros.

En concreto, del total pactado, 4,2 millones de euros han sido ya abonados por el Ayuntamiento; estaba previsto que 2,5 millones se pagaran antes del 30 de septiembre de 2026 y los 11,3 millones de euros restantes deberán abonarse antes del 27 de febrero de 2027.

Por otro lado, la consejera de Hacienda ha afirmado que en el Consejo de Gobierno ha estado sobre la mesa otro préstamo, en esta ocasión para las obras del estadio de La Cartuja que sean necesarias realizar de cara al Mundial de Fútbol 2030, sin que haya trascendido la cuantía del mismo.