'Tus kilómetros nos dan vida' abre las inscripciones de la carrera benéfica contra el cáncer infantil en Sevilla

Participantes en la carrera benéfica 'Tus kilómetros nos dan vida' en una foto de archivo - ORGANIZACIÓN

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carrera solidaria contra el cáncer infantil 'Tus kilómetros nos dan vida' abre las inscripciones para su edición número 14, que se celebrará el domingo 25 de octubre en el Parque del Alamillo de Sevilla. La cita volverá a reunir a 6.000 corredores de todas las edades en una "jornada deportiva, solidaria y familiar" que tiene como objetivo recaudar fondos para seguir impulsando la lucha contra el cáncer infantil.

La prueba deportiva benéfica está impulsada por profesionales de Oncología Pediátrica del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla y familiares de niños y niñas en tratamiento, a través de la Fundación Sehop, informan desde la organización.

La iniciativa surgió en Sevilla en 2013 como un proyecto vinculado al VI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas y se ha consolidado, 14 años después, como una de las grandes citas solidarias de la ciudad.

La programación incluirá una carrera absoluta de 5 kilómetros y cinco pruebas infantiles para niños y niñas de entre 4 y 13 años, además de actuaciones, actividades para las familias y barra solidaria en el recinto del Parque del Alamillo.

Las inscripciones se realizan a través de la página web 'www.tuskilometrosnosdanvida.org' hasta completar los dorsales disponibles, por un precio de 10 euros para los adultos y 6 para los menores.

Quienes no puedan participar en la carrera también podrán colaborar mediante el 'Dorsal 0', realizando una donación destinadas íntegramente a apoyar la causa.

MÁS DE 1,2 MILLONES DE EUROS DESDE 2013

En sus 13 ediciones celebradas hasta la fecha --12 presenciales y una virtual--, 'Tus Kilómetros nos dan vida' ha conseguido recaudar 1.213.137 euros, destinados a impulsar proyectos relacionados con la investigación, la innovación y la mejora de la atención a niños y adolescentes con cáncer.

Por la iniciativa han pasado ya más de 54.500 corredores y alrededor de 300 voluntarios colaboran en cada edición. Solo la edición de 2025 obtuvo 175.000 euros de beneficio.

Estos recursos permiten respaldar iniciativas como el apoyo a profesionales dedicados a ensayos clínicos y a la investigación, la Beca 'Tus Kilómetros nos dan vida', el Registro Español de Tumores Infantiles (RETI), proyectos de investigación en tumores cerebrales, osteosarcoma o tumores renales, así como programas de musicoterapia y actividad física para menores en tratamiento.