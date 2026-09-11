Levantado el precinto del aula del IES Europa de Arahal (Sevilla) tras retirar un bote de ácido explosivo

IES Europa de Arahal - POLICÍA LOCAL DE ARAHAL (SEVILLA)
ARAHAL (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)
La Policía Local de Arahal (Sevilla) ha levantado el precinto del aula del IES Europa tras la retirada con éxito, por parte de especialistas del Grupo de Desactivación de Explosivos (Tedax) de la Guardia Civil de un bote antiguo de ácido pícrico localizado este viernes en el laboratorio del centro.
Según ha detallado el cuerpo local de Policía en una nota de prensa, el incidente se ha producido a primera hora cuando una profesora recién incorporada ha identificado el producto --altamente explosivo y olvidado desde hace años en las instalaciones--, ante lo que ha dado la voz de alarma.
Siguiendo el protocolo, Policía Local y Bomberos se han personado de urgencia y han procedido al precinto inmediato del aula para evitar cualquier vibración o manipulación. La maniobra del Tedax se ha producido sin que se hayan producido daños personales ni materiales.