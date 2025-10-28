En libertad provisional el detenido tras el atropello intencionado a una mujer de 30 años en El Pedroso (Sevilla)

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Cazalla de la Sierra (Sevilla) ha acordado este martes la puesta en libertad provisional del hombre detenido por atropellar presuntamente con su vehículo a su ex pareja sentimental este lunes, 27 de octubre, en la localidad de El Pedroso, con la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), inicialmente, se investiga un presunto delito de lesiones. La Fiscalía no ha solicitado para el detenido ninguna medida distinta a la acordada por el Juzgado.

A su vez, el varón detenido ha denunciado a su ex pareja porque, según su versión, que ha sido corroborada en sede judicial por una testigo de los hechos, ella le habría amenazado con un cuchillo de grandes dimensiones, lo que motivó que se subiera a su coche para huir del lugar, momento en el que ella se abalanzó sobre el vehículo.

Por ello, el varón detenido ha solicitado que se imponga a su ex pareja la prohibición de aproximarse a él, una petición que ha sido informada favorablemente por la Fiscalía, tras lo que el Juzgado ha acordado que la mujer no pueda aproximarse a menos de 200 metros del varón.

El Juzgado, asimismo, ha denegado imponer al varón una orden de alejamiento respecto de su ex pareja, una petición a la que se había opuesto el Ministerio Público.

El varón había sido puesto a disposición judicial esta mediodía, según confirmaban a Europa Press fuente de la Guardia Civil, tras ser detenido por un delito de lesiones.

Los servicios de emergencias fueron alertados posteriormente por los testigos de un atropello "intencionado", que indicaron que "el conductor se había dado a la fuga".

Según fuentes del 112 Andalucía, se desplazaron hasta el lugar efectivos del 061, Guardia Civil y Policía Local. La víctima fue trasladada al Hospital de Alta Resolución de Constantina.

Por su parte, el alcalde de El Pedroso, Sergio Vela, en declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, ha relatado que se produjo una pelea entre la víctima y el detenido, que sería su expareja, un conflicto que culminó con el atropello.