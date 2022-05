El libro de Juan Miguel Garrido "mirada feminista desde la masculinidad" propone revisar el "modelo" de varón

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, Rocío Sutil, ha presentado junto al periodista Manuel Natalio Blanco, el libro 'Mi traje de hombre. Una mirada feminista desde la masculinidad', de Juan Miguel Garrido, promotor y miembro de la Asociación de Hombres Igualitarios de Andalucía y del Grupo de Hombres por la Igualdad de Género de la Corporación Provincial, además de técnico del Área antes citada.

En este libro se recoge un resumen de las opiniones de Garrido publicadas en medios digitales a lo largo de casi cuatro años y con periodicidad semanal en La Voz del Sur, El Salto y Diario 16 o en la revista Feminismo 16, con la recopilación de sus reflexiones acerca de temas que "los hombres generalmente no suelen hablar y no suelen posicionarse". En sus propias palabras "no es fácil escuchar o leer a hombres hablando de igualdad y patriarcado", como ha comentado Rocío Sutil en su alocución.

Según el autor, "este libro es para hombres sobre hombres, pero no para todos los hombres, sino para aquellos que se atrevan a cuestionarse y a cuestionar el modelo de hombre que son. En cierta manera es un libro para hombres valientes".

Con respecto a la igualdad de género, Rocío Sutil ha subrayado que "asumirla nos plantea problemas personales, familiares, laborales, culturales, de salud y en muchos otros ámbitos de la vida". "Las masculinadades tóxicas tienen un alto coste social, también para lo propios hombres. Por eso, es crucial aflorar y cuestionar las conductas machistas cotidianas que muchas veces reproducimos y permitimos en nuestro entorno".

EL "MURO"

Asimismo, ha expresado que "ahora que muchos jóvenes dan por hecho que la igualdad real entre mujeres y hombres ya está conseguida, descubren todo lo contrario cuando forman una familia o intentan desarrollar su carrera profesional. Se encuentran de frente con un muro donde la falta de corresponsabilidad doméstica, la consecuente brecha salarial, la estructura social patriarcal y la violencia de género que deriva de toda situación de desigualdad, son aún retos pendientes que la juventud actual debe afrontar".

Por último, la responsable de las políticas sociales y de igualdad en la Diputación ha expresado que "durante toda nuestra vida, las mujeres vamos sumando cargas y roles sexistas que hacen que afrontemos nuestra vida desde unas condiciones más desfavorables que los hombres. Es por ello la necesidad de eliminar la brecha social de género, que sólo podremos hacer entre todas y todos, por lo que iniciativas y compromisos personales como los del autor de este libro son tan importantes".

ENCUENTRO CON PROFESIONALES

Tras la presentación del libro de Juan Miguel Criado, al que también han asistido los equipos técnicos de los Puntos de Igualdad Municipal, la diputada provincial ha mantenido un encuentro con dichos equipos, compuestos por una agente de igualdad y asesora jurídica con los que se establecen objetivos anuales y líneas de trabajo comunes en el ámbito de la igualdad, sin menoscabo de las competencias municipales, a fin de posibilitar espacios de formación, análisis y debates; profundizar y consolidar las políticas y actuaciones; favorecer el trabajo coordinado con otras áreas de los ayuntamientos, así como profundizar y ensayar estrategias que permitan la promoción a medio plazo de la igualdad de género.

En esta reunión también se han abordado futura convocatorias y comisiones locales sobre violencia de género, la gestión de datos para memorias anuales y la formación necesaria para agentes de igualdad y asesoras jurídicas.