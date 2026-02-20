Los libros ganadores del Premio Almudena Grandes llegan a las aulas de La Rinconada (Sevilla)

Archivo - La I Teniente de Alcalde y delegada de Cultura de La Rinconada, Raquel Vega, con el director de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo. - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA - Archivo

LA RINCONADA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La I Teniente de Alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, ha mantenido este viernes un encuentro de trabajo con el director de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo, sello responsable de la obra galardonada en la modalidad de no ficción en los Premios de Novela y Ensayo Almudena Grandes.

En la categoría de novela, la editorial Tusquest es la responsable de la publicación 'Mosturito' de Daniel Ruíz. El objetivo ha sido cerrar la agenda de actividades de los ganadores de la presente edición que van a impartir talleres en dos institutos de la localidad, según ha destacado el Consistorio en una nota.

Durante la reunión, la delegada ha subrayado la importancia de que este premio "no se quede solo en el reconocimiento institucional, sino que sea una herramienta de transformación social".

"El Premio Almudena Grandes es un compromiso con la literatura de calidad, pero también con la conciencia crítica. Queremos que nuestros jóvenes descubran que los libros no son objetos estáticos, sino puentes para entender su propia historia. Al traer a los autores de Tusquets y la Fundación Lara a nuestros institutos, convertimos las aulas en espacios de creación y debate, fomentando una juventud que lee, que piensa y que valora su identidad", ha remarcado.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición es el ensayo 'Raíles y Maletas' de Rafael Jurado Arroyo (Fundación José Manuel Lara), cuya temática sobre la emigración andaluza cobra especial relevancia en el programa educativo.

Pablo Morillo ha destacado el valor de este premio y de estos talleres en los centros educativos. "Que Raíles y Maletas haya obtenido el galardón Almudena Grandes que otorga el Ayuntamiento de La Rinconada es una gran alegría. Primero, porque le da una segunda vida a un libro que ya lleva un año en las librerías. Pero, sobre todo, lo más importante es que el tema de la inmigración -de aquellos andaluces que tuvieron que salir de nuestros pueblos para buscar un futuro mejor- es un tema que se vuelve a tratar en la sociedad actual y en los centros de Secundaria gracias a este premio".

Morillo ha incidido en que para los jóvenes la emigración parece algo lejano, "cuando es de actualidad y muchas veces tratada de manera negativa. Es fundamental que reconozcan el esfuerzo que hicieron sus abuelos y sus bisabuelos para tener una mejor sociedad".

En la novela 'Mosturito', el jurado la ha calificado como un "salto a la madurez"; del autor, Daniel Ruíz. Ambientada en los barrios de la periferia andaluza de los años 80, la obra destaca por su realismo y el uso del habla andaluza para retratar la pobreza, el maltrato y la camaradería de barrio. Especialista en comunicación y premiado autor sevillano, se define como un "escritor callejero"; que se nutre del oído y la realidad social.

Por su parte, en el ensayo 'Raíles y maletas', Rafael Jurado Arroyo actualiza el enfoque sobre la emigración andaluza a Centroeuropa entre 1950 y 1970. Jurado, director de la Feria del Libro de Sevilla, utiliza archivos fotográficos domésticos para construir un relato de dignidad. El propio autor ha enfatizado que su trabajo busca demostrar que la inmigración es una cuestión de supervivencia histórica: 'Nosotros también nos fuimos sin contrato a buscarnos la vida'.

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 4 de marzo en el Centro Cultural de la Villa, en una gala que contará con la presencia del poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, quien preside un jurado de prestigio compuesto por Fernando Iwasaki, Eva Díaz Pérez, Salvador Gutiérrez Solís, Mercedes de Pablos y Fernando Repiso.