Lipasam cierra 2025 con un resultado económico positivo y moviliza inversiones en Sevilla por 29 millones de euros

Archivo - Un operario de Lipasam realiza labores de limpieza de un contenedor, en foto de archivo. - AYTO. - Archivo

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Lipasam ha aprobado las cuentas del ejercicio de 2025, cerrado con un resultado positivo de más de 16.000 euros. Junto a estos datos, la empresa pública de la limpieza ha conseguido incrementar y mejorar los servicios prestados. Igualmente, este órgano ha informado de la ejecución del 100% del presupuesto el pasado año, y dentro del plan de inversiones, se han movilizado 19 millones, de los que 9 están adjudicados y pendientes de recibir. A esa cantidad hay que sumar otros 10 millones de euros de inversiones licitadas en 2025 y que se adjudicarán en el presente año.

Dichas inversiones están enmarcadas dentro del plan que ya comenzó la empresa a finales de 2023, una vez analizada la situación de la flota de maquinarias, no solo apostando por la llegada de nuevos vehículos sino también en mantenimiento de la flota existente para, de esta forma, contar con los medios necesarios para mejora la limpieza y recogida selectiva de residuos en toda la ciudad, tal como indican fuentes municipales a Europa Press.

Por otra parte, en lo que respecta a empleo, el pasado año se aprobó en Junta de Gobierno la creación de una bolsa de 648 fijos discontinuos para dar cobertura de las necesidades temporales de personal, pero que son necesidades periódicas y estructurales. Se trata de refuerzos para Semana Santa, Feria, Navidades y campañas de desbroces, entre otras actuaciones. Esta mejora en la calidad del empleo en Lipasam se suma a los planes de estabilización de la plantilla que se viene desarrollando desde septiembre del 2023, que ha terminado con 744 personas indefinidas desde entonces hasta finales del 2025.

En materia de limpieza viaria, se han implementado diferentes medidas que han llevado a un crecimiento general de tratamientos en todos los barrios de la ciudad, incrementándose en más de un 10% los kilómetros de calle limpiados, alcanzando así los 960.000 kilómetros (en 2024 creció un 13,1% respecto al año anterior). Asimismo, se realizaron cerca de 10.400 actuaciones especiales de limpieza.

Además, en la comisión ejecutiva, se ha aprobado una inversión de más de 1,1 millones de euros para la adjudicación de siete nuevos vehículos hidrolimpiadores eléctricos, que se destinarán a la limpieza viaria y de mobiliario urbano, y tres camiones portacontenedores, que realizarán tareas de recogida de residuos en los diferentes barrios de la ciudad, añaden las mismas fuentes.

INDICADORES DE ECONOMÍA CIRCULAR

Por otro lado, en el Consejo de Administración se ha analizado que Lipasam mejoró en 2025 los datos relacionados con la economía circular, tanto aquellos que tienen que ver con la colaboración ciudadana como los que se relacionan con la propia gestión de la empresa.

Así, el total de los residuos tratados selectivamente en la ciudad aumentó un 4,8%, pasando de las 93.494 toneladas en 2024 a las 97.973 en 2025. Con respecto a los recogidos en los contenedores del viario público, el conjunto de la recogida selectiva de materia orgánica, papel y cartón, envases de vidrio y envases ligeros crece un 9% en 2025 con respecto a 2024.

En cuanto a los cinco puntos limpios o centros de recogida voluntaria de residuos especiales, registraron en 2025 un total de 196.300 usuarios (un 1,7% más), y se incrementó un 7,3% los residuos recogidos, pasando de 26.250 toneladas en 2024 a 28.169 en 2025.

Finalmente, se ha informado sobre diferentes actividades de la empresa, entre las que destacan: el comienzo de la implantación de una nueva programación de limpieza viaria, y el balance de la experiencia de recogida de residuos mediante contenedores de uso exclusivo en los polígonos industriales Navisa, Su Eminencia y Parsi.

Dentro de esos planes de la empresa pública de limpieza se halla también el proceso de instalación progresiva de los nuevos contenedores, con el objetivo de unificar el modelo en toda la ciudad, y que pronto superará las 4.000 unidades sustituidas, y la incorporación de un equipo específico de 35 trabajadores para el lavado de contenedores en turno de noche.