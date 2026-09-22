Lipasam y Ecovidrio traen a Sevilla contenedores tematizados con personajes Disney, Pixar y Marvel

Campaña de contenedores tematizados con personajes Disney, 'Reciclar Vidrio es una Gran Aventura' - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESSROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de limpieza Lipasam, y Ecovidrio se han unido a Disneyland Paris, en la sexta edición de la icónica campaña que ha tematizado los contenedores de vidrio con personajes de Disney, Pixar y Marvel con el objetivo de acercar y concienciar a padres e hijos sobre la importancia de reciclar vidrio, cuidar el planeta y luchar contra el cambio climático.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la campaña 'Reciclar Vidrio es una Gran Aventura' pretende crear un vínculo especial con las familias a la vez que hace más atractivo el momento del reciclaje, inspirando a los más pequeños de la casa y fomentando un hábito fundamental para el cuidado del medioambiente.

En este sentido, dicha campaña se realizará con la colaboración de Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Bajo el lema "Reciclar Vidrio es una Gran Aventura", este año los iglús de reciclaje tematizados con personajes de Disneyland Paris estarán presentes durante tres semanas en Sevilla, donde las familias podrán depositar sus residuos de envases de vidrio mientras disfrutan de personajes únicos.

En concreto, los contenedores permanecerán instalados, del 22 de septiembre al 13 de octubre, en Los Jardines del Prado, estando disponibles para que las familias puedan depositar sus residuos de vidrio mientras disfrutan de sus personajes favoritos de Disneyland Paris, que han incluido a Frozen, Woody, Jessie, Iron Man y Black Panther, los cuales harán que reciclar vidrio sea un hábito divertido y familiar. También se instalará un punto informativo en el que monitores ambientales informarán a los ciudadanos sobre la iniciativa y harán entrega de bolsas reutilizables para reciclar los envases de vidrio.

Asimismo, la recogida selectiva de envases de vidrio ha crecido progresivamente año tras años, gracias sobre todo a la recogida selectiva en grandes eventos de la ciudad, a la recogida puerta a puerta que se realiza en el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), al incremento en la frecuencia de recogida y la implantación de nuevos contenedores, y al progresivo aumento de la colaboración ciudadana.

No obstante, un año más, la campaña pretenderá "poner el acento en la colaboración ciudadana a la hora de separar los residuos de vidrio, donde sigue existiendo margen de crecimiento". "Es importante que los envases de vidrio se depositen debidamente en los contenedores de color verde, siempre en su interior y sin acompañarlos de otro tipo de residuos", ha añadido la nota, que ha destacado que en el primer semestre del presente año ya se han recogido cerca de 6,5 millones de kilos de envases de vidrio de forma selectiva en la ciudad.

Por otro lado, Lipasam ha explicado que con iniciativas como esta se ponen en valor "los pequeños gestos para contribuir a la sostenibilidad de las ciudades". "Cada vez que se depositan los residuos en sus respectivos contenedores, se evita contaminación y consumos energéticos innecesarios, contribuyendo al fomento de la economía circular. En concreto, el vidrio se recicla al 100% y puede tener infinitas vidas y formas", ha concluído.