Llegan los primeros toldos al Puente de San Telmo de Sevilla: La hoja de ruta municipal con la sombra de los puentes

Primeras velas que cubren la estructura de toldos del Puente de San Telmo, colocadas a 13 de noviembre de 2026. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puente de San Telmo ha amanecido este viernes con algunas de las cubiertas de los toldos colocadas, tras diez meses de obras y la reciente actualización del plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2027.

Durante el debate celebrado en la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno municipal celebrado este jueves en el Ayuntamiento, el concejal del PSOE Pedro Ignacio González ha señalado que el contrato se adjudicó el pasado 18 de junio de 2025 con un plazo de ejecución de cuatro meses --debiendo haber concluido el 4 de diciembre--, pero permanece "paralizado" desde septiembre de ese mismo año.

Asimismo, el PSOE ha cuestionado si el modificado del proyecto ha contado con el dictamen preceptivo de Patrimonio al tratarse de un entorno protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y ha puesto en duda la existencia de estudios rigurosos sobre el incremento de cargas en la infraestructura.

"Esta actuación va a arrojar sombra sobre toda la gestión del Gobierno y muy pocas luces", ha afirmado el concejal socialista, a la vez que ha reclamado al Ejecutivo local "un poquito de humildad" y disculpas ante lo que ha considerado una "cadena de errores" en la que "sus proyectos estrella se están estrellando".

Por su parte, el portavoz del Gobierno municipal, Juan de la Rosa, ha reprochado al PSOE que haga cuentas "a brochazo gordo" y ha precisado que el importe exacto asciende a 1.307.000 euros tras sumar el modificado al presupuesto inicial de 1,1 millones.

En esta línea, ha defendido que "por primera vez en la historia en 60 años va a haber sombra en el puente", y ha asegurado que el proyecto cuenta con las garantías técnicas y legales, y que la intervención dispone de todos los informes sectoriales favorables, incluido el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

Además, ha confirmado la existencia de un "estudio serio de la empresa Ayesa" que ha avalado la evaluación estructural y los márgenes de seguridad del puente ante las nuevas cargas.

Finalmente, el equipo de gobierno ha instado a los socialistas a abandonar lo que ha calificado como "oposición de valla de obra" y ha detallado la planificación prevista en el resto de pasarelas de la ciudad, de manera que ha descartado la instalación de toldos en el Puente de Isabel II esté "encima de la mesa", confirmando que el siguiente proyecto de entoldado será el Puente de las Cigarreras o de Los Remedios y ha defendiendo la reforma integral comenzada el pasado mes de octubre en el Puente del Cachorro, cuya estructura no se intervenía desde la Expo del 92.