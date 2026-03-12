Lleno en el Auditorio Riberas del Guadaíra (Sevilla) con la representación de 'La Bohéme'

Representación de La Bohéme en el Auditorio Riberas del Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogió en la noche de este miércoles la representación de la célebre opera "La Bohéme", donde el público que "llenó el recinto pudo disfrutar de una de las óperas más célebres del repertorio lírico universal, compuesta por Giacomo Puccini".

Ambientada en el París de 1830, la obra narra la historia de amor entre el poeta Rodolfo y la delicada costurera Mimì, en el contexto bohemio de un grupo de jóvenes artistas que sobreviven entre penurias económicas y grandes aspiraciones creativas.

El Ayuntamiento ha señalado en una nota, que la obra fue estrenada el 1 de febrero de 1896 en el Teatro Regio de Turín bajo la dirección del joven Arturo Toscanini, La Bohème "fue recibida con entusiasmo y consolidó a Puccini como uno de los compositores más destacados de su tiempo".

A la representación asistieron el delegado de Cultura, Chistopher Rivas, y la delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad Luisa Campos.

Por su parte, Rivas ha manifestado que "con la puesta en escena de esta ópera, queda de manifiesto la riqueza y la diversidad cultural de la que podemos disfrutar en la ciudad, acercando espectáculos de gran calidad al público".

Asimismo, ha subrayado que "el Riberas del Guadaíra posee una programación diversa y de un gran nivel, una prueba más del apoyo municipal al mundo de la cultura y de las artes escénicas que, poco a poco, está haciendo que nuestra ciudad se convierta en el epicentro cultural del área metropolitana de Sevilla, de toda la provincia e incluso a nivel autonómico".

"Pocas ciudades disponen de un espacio como éste, no sólo de capacidad y en un entorno único, sino con una programación anual tan variada y para todos los públicos", ha concluido.